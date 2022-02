València rep un lot d'obres de Blasco Ibáñez enquadernades per l'artista seder que va teixir la seua Senyera

20M EP

NOTICIA

La Casa Museu Vicente Blasco Ibáñez incorpora un nou fons. Es tracta d'un lot de llibres, donat per Rafael Solaz, que està integrat per 24 volums enquadernats per l'artista seder Eduardo Sanchís Romero, el mateix que va teixir la Senyera que presidia el despatx del novel·lista.