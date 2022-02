Incógnitas sobre la muerte de Esther López tras la autopsia: tres hipótesis y una gran pregunta

Desapareció la madrugada del 12 al 13 de enero y hasta el pasado sábado, casi un mes después, el rastro de Esther López se perdió por completo. Los vecinos de Traspinedo (Valladolid) la buscaron sin descanso en las inmediaciones del municipio y quedaron conmocionados cuando, hace apenas tres días, el cuerpo de la joven fue localizado en una cuneta de la localidad. Hasta ahora, la autopsia no ha conseguido esclarecer el motivo de la muerte ni el momento en el que el cadáver fue depositado en el lugar del hallazgo.

La autopsia, en marcha desde el domingo, ha arrojado ya los primeros resultados, pero no han resultado concluyentes. Los exámenes practicados al cuerpo de Esther, que no mostraba signos externos de violencia, han revelado que la joven sufrió un golpe, imperceptible a simple vista y revelado gracias a un TAC. Este traumatismo pudo ser la causa del fallecimiento, según ha informado el periodista Ángel Moya en La hora de la 1, aunque los forenses no se ponen de acuerdo sobre este punto y hay varias hipótesis abiertas.

Para aclarar las condiciones de la muerte de Esther, el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid analizará las muestras recogidas por los forenses durante la autopsia, con el fin de elaborar el informe definitivo sobre las causas del deceso. Del resultado de estos exámenes, los investigadores esperan conocer los motivos del fallecimiento, aunque la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, aseguró este pasado domingo en su cuenta personal de Twitter un origen violento.

Primera hipótesis: homicidio

Al descubrir el traumatismo interno en el cuerpo de Esther gracias al TAC, los forenses contemplaron la posibilidad de que la joven sufriera una "muerte violenta", que puede darse de tres maneras: homicidio, accidente y suicidio. Sin embargo, este último fue descartado por los médicos, de acuerdo con la información de Ángel Moya, que recalca que el golpe no se produjo en la cabeza.

Por su parte, el periódico El Mundo afirma que Esther murió debido a una hemorragia interna. "Sufrió un shock hipovolémico por el que falleció la misma madrugada en la que desapareció", relata. Fuentes de la investigación les informan de que "los cuatro médicos que le han practicado la autopsia han hallado traumatismos en el abdomen y el tórax".

En caso de que, efectivamente, se tratase de un homicidio, Esther podría haber fallecido a causa de una paliza severa con golpes, como patadas y puñetazos, concentrados en el abdomen y el pecho, según El Confidencial, que cita fuentes cercanas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este supuesto, el medio destaca que sería difícil distinguir los hematomas de las livideces.

Por ahora, la Policía ha centrado sus investigaciones entre tres sospechosos: Óscar y Carlos, amigos de la fallecida, y Ramón G. el 'Manitas'. Los dos primeros facilitaron sus versiones de los hechos a las autoridades e incurrieron en algunas contradicciones, pero ha sido el último el único detenido. No obstante, fue puesto en libertad hace ya días, tras reconocer que Esther había dormido en su casa "hace mucho tiempo" y que hacía dos o tres meses que no la veía.

Segunda hipótesis: una caída

No obstante, no hay, por el momento, ningún dato que confirme que la muerte se produjo por homicidio, por lo que se espera que los exámenes llevados a cabo en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid arrojen algo del luz al respecto. En este sentido, la otra posibilidad que valoran los forenses, en caso de que el golpe sea la causa de la muerte, es que se tratara de un accidente.

En este caso, la muerte podría obedecer a una caída desde un lugar elevado, de manera que el golpe hubiera provocado la hemorragia interna detectada por los forenses y el fallecimiento.

Tercera hipótesis: un accidente de tráfico

A estas dos teorías anteriores, dentro siempre de una hipotética muerte violenta de Esther, se une una tercera: que el deceso fuese la consecuencia de un accidente de tráfico. Habría ocurrido de madrugada mientras la joven caminaba por la zona la noche del 12 al 13 de enero, tras bajarse de un coche en el que viajaba con sus amigos Óscar y Carlos.

De acuerdo con el relato ofrecido por estos, Carlos se apeó del vehículo para ir a su casa y, después, Óscar y Esther discutieron porque ella quería seguir de fiesta. Sin embargo, él la dejó en las inmediaciones, sin volver a saber nada más de la mujer en los últimos 24 días.

Otra posibilidad: que el golpe no esté relacionado con la muerte

A pesar de que el golpe ha sido valorado como la posible causa del fallecimiento de Esther, los forenses "no están seguros de que el golpe esté relacionado con la muerte" y es por eso que se están realizando otro tipo de exámenes, según Moya. Por todo ello, ha recalcado, "no es posible decir que sufrió una muerte violenta".

La otra incógnita: cuándo fue depositado el cuerpo en el lugar

Aparte del motivo del deceso, la otra gran incertidumbre que rodea el fallecimiento de Esther es si su cuerpo permaneció en el lugar del hallazgo desde el momento de su muerte o si, por el contrario, fue depositado allí con posterioridad. También sobre eso hay diversas hipótesis.

El cadáver fue localizado sin enterrar por un paseante en la mañana de este sábado en los alrededores del pueblo, en la finca La Carrascosa, próxima al polígono Tuduero. Concretamente se encontraba junto a la carretera N-122, a medio kilómetro del restaurante 'La Maña'.

Los vecinos tienen serias dudas de que el cuerpo haya podido permanecer ahí desde mediados de enero y se inclinan por la opción de que fuera depositado allí con posterioridad, al considerar que muchas batidas han pasado por los alrededores y nadie detectó el cadáver hasta el sábado.

En cuanto a los cuatro forenses, no parecen ponerse de acuerdo tampoco en este aspecto, según El Confidencial. Algunos consideran que el cuerpo quedó allí en el momento del fallecimiento, mientras que otros creen que fue trasladado más tarde. Las ropas de Esther tampoco contribuyen a esclarecer este punto, ya que se encontraban sucias, en un estado compatible con haber pasado 24 días a la intemperie.

Por su parte, Ángel Moya apunta que, estuviera allí desde el primer momento o no, el cadáver llevaba "días y días o semanas" en ese lugar, ubicado a la sombra y sometido a las bajas temperaturas de Traspinedo. Sin embargo, será necesario esperar a los resultados del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid para tener más información y desentrañar todas estas incertidumbres.