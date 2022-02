Antonio David Flores se presenta en el juicio de Carlota Prado para "hacer un vídeo" para su canal de YouTube

Ante las puertas de los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid había este martes por la mañana un buen puñado de medios de comunicación esperando a uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, el de presuntos abusos sexuales contra Carlota Prado en Gran Hermano Revolution.

Pero no sólo había periodistas. A eso de las nueve de la mañana llegaba el excolaborador televisivo Antonio David Flores, junto a un cámara y otra persona. "He venido a grabar un vídeo sobre el juicio para mi canal de YouTube", explicaba el ex de Rocío Carrasco y colaborador de Sálvame hasta que fue despedido tras la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Antonio David, que demandó a la productora de Sálvame por su despido, ganando la demanda y siendo indemnizado con 82.000 euros, aseguraba a la prensa allí presente, entre la que se encontraba 20minutos, que iba "de periodista".

Antonio David Flores ha entrado a la sala de vistas junto con la prensa, ha permanecido allí hasta que se ha suspendido el juicio por la incomparecencia de Carlota Corredera (aquejada de un problema psiquiátrico).

Posteriormente se ha sumado a los periodistas que han hecho preguntas al abogado de Carlota Prado y ha subido vídeos a su canal de lo ocurrido en los juzgados calificándolos de "Exclusiva", cuando no lo eran en ningún caso.