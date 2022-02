Rafael Boluda inaugura l'exposició de l'aquarel·la més gran del món: "És un regal per a València"

En aquest espai s'ha desplegat la seua espectacular obra de 164 metres de llarg de paper continu, sota el títol 'La Humanidad a través de la Mitología', detalla l'entitat.

Al costat de la seua dona i la seua filla, l'artista de Llanera de Ranes (València) ha estat acompanyat pel coronel Vicente León, director del Museu Històric Militar; Ignacio Carrau, vicepresident de l'Ateneu; Emilio Forcem, coordinador de la mostra, i Gustavo Clemente com a periodista estretament vinculat a la família de Boluda.

Clement ha fet de guia per a descriure algunes de les 75 escenes que representa la imponent aquarel·la, des de la Prehistòria i l'edat de les piràmides passant per l'imperi persa, les batalles d'Aníbal Barca, les croades o l'Espanya del Segle d'Or, fins a arribar a moments històrics més contemporanis com els imperis colonials, les guerres mundials i motius valencians amb un homenatge al mestre Serrano, entre altres seqüències.

"Vaig contactar amb Rafael Boluda en conéixer que algunes de les falles que més em van emocionar de xiquet havien sigut dissenyades per ell. Ara regala a València la història de la Humanitat, en forma de l'aquarel·la figurativa més gran de la Història. Tant de bo puga exposar-se en algun lloc de forma permanent. He conegut a molts artistes valuosos, alguns extraordinaris, però Rafael queda fora de concurs", ha manifestat el periodista en la presentació.

Com a director del Museu Històric Militar, institució que organitza l'exposició al costat de l'Ateneu, León ha assegurat que ha valgut la pena l'esforç de portar aquesta obra d'una sola peça perquè "València conega a un dels seus millors artistes".

Per a la realització d'aquesta obra gegantesca, Rafael Boluda va dedicar més de cinc anys. La idea li va vindre durant els anys de crisi econòmica i artística que van portar al tancament de moltes galeries i a l'escassetat de vendes d'obres d'art.