El Botànic rebutja una proposta del PP per a donar suport a Ford Almussafes i al sector de l'automòbil per "oportunista"

Amb aquesta proposició no de llei (PNL), debatuda en la comissió d'Indústria, el grup 'popular' instava la Generalitat a donar suport a les empreses auxiliars de l'automòbil i a crear una taula de diàleg per a buscar solucions urgents a la crisi.

En el seu torn, el portaveu d'Indústria del PP, Felipe Carrasco, ha cridat a la unitat dels partits perquè "no se'n vaja la planta de Ford Almussafes", davant el desproveïment i encariment de matèries que suposa "un panorama nefast per a l'economia valenciana". "Si desapareixen els fabricants de caragols i hem d'anar a Àsia a comprar-los, no som competitius", ha advertit.

El 'popular' ha recordat que "la indústria de l'automòbil valencià no és solament la Ford, són centenars de pimes" i ha exigit que no es repetisquen "exemples com el de Pilkington" davant la situació de la factoria de Sagunt. També ha retret al president de la Generalitat que "no parla ni amb el sector ni amb l'oposició" per a buscar mesures de suport: "Ximo Puig ha apagat la llum".

També de l'oposició, el diputat de Cs Carlos Gracia ha donat suport a la proposta del PP per la necessitat de "salvar" la indústria de l'automòbil, tant la Ford com les empreses auxiliars, i ha urgit la Generalitat a recuperar el nivell inversor de 2019 i a destinar "urgentment" fons europeus al sector.

I de Vox, Ana Mª Cerdán s'ha preguntat quant diners correspondrà a la Comunitat del projecte estratègic PERTE de l'automòbil, ha recordat que la situació de Ford Almussafes s'"arrossega" des de fa temps i ha coincidisc amb el PP en la necessitat de donar suport al clúster automobilístic valencià.

Entre els grups del Botànic, el diputat del PSPV Jesús Sellés ha destacat les ajudes destinades a l'automòbil en els últims anys i ha enlletgit al PP que presenten ara una PNL de fa un any per a "aprofitar-se" de la situació actual. "Mentre el PP gastava 90 milions d'euros per a passejar-se en Ferrari amb Rita Barberá i companyia, nosaltres invertim en sis anys 160 milions en suport real per al sector", ha comparat.

Josep Nadal (Compromís) ha garantit que defensen "incondicionalment" als treballadors d'Almussafes mentre ha acusat el PP d'"intentar aprofitar-se de l'incendi" amb la seua PNL. "No podem estar tota la vida posant diners a fons perduts", ha dit sobre les ajudes de la Generalitat a Ford, per a afegir que estan "a temps d'exigir" que la multinacional invertisca en nous motors i bateries.

I d'Unides Podem, Ferran Martínez ha recordat que els problemes que afecten a l'automòbil són globals i ha garantit que el Govern i la Generalitat estan alineats amb la UE en la reconversió del sector. "Entenc que el PP vullga marcar postura, però moltes de les polítiques que està reclamant ja s'estan duent a terme", ha replicat.