Carles Sans trenca el seu silenci escènic i torna als escenaris per a "parlar sense parar" amb '¡Por fin solo!

Durant aproximadament una hora i mitja, el conegut popularment com "el guapo de Tricicle" es dedicarà a relatar i escenificar una tira d'anècdotes i personatges, totes reals, d'algunes de les situacions més peculiars viscudes pel propi Sans i pels altres membres de l'aclamat trio.

"És un espectacle que va de menys a més, on cada vegada l'anècdota és més potent", ha explicat Sans durant la presentació de l'obra, que ha tingut lloc aquest dimarts en el teatre valencià.

Un dels grans atractius de '¡Por fin solo!' és que els seguidors d'una de les companyies més reconegudes pel públic podran per fi escoltar parlar a l'actor. "A més, parlant sense parar", apunta el propi Sans.

Confessions tan sorprenents com la manera d'aconseguir superar la seua última colonoscopia mentre la doctora li parlava de Tricicle. Sans parla també de la primera vegada que els seus pares el van veure actuar amb Paco Mir i Joan Gràcia en un café teatre de Barcelona, de com els van xuplar l'orella quan van estar actuant en el Japó, i del memorable ridícul que va fer en un avió quan tenia pànic a volar.

El reconegut actor acompanyarà totes aquestes històries amb la gestualitat que li caracteritza, la qual cosa provocarà que "tot el públic tricicler reconeixerà a Tricicle en l'actuació", segons afirma.

Per a la direcció de '¡Por fin solo!', Sans ha comptat amb l'ajuda de José Corbacho, de qui ha destacat "eixe punt canalla" que ell no té. Així, admet que el treball de direcció conjunta amb Corbacho ha sigut "com una bassa d'oli" i ha valorat la importància de comptar amb "una mirada des de fora". "SEGUEIXEN ESTANT, SENSE ESTAR"

En el cartell de l'obra apareixen les siluetes de Paco Mir i Joan Gràcia al costat de la imatge de Carles Sans perquè, tot i que els altres dos integrants de Tricicle no participen en aquesta nova funció, com assegura el protagonista, "segueixen estant, sense estar". Així mateix, subratlla el to irònic del títol, ja que "tant de bo seguira acompanyat dels meus companys".

Va ser en 2020 quan la companyia teatral va anunciar un "descans indefinit" perquè, segons apunta Sans, "en algun moment cal trobar el moment per a retirar-se i posar punt i final a una trajectòria". L'actor descarta així que hi haguera "un motiu determinat", sinó que "amb el temps un es cansa".

No obstant açò, en eixe moment Sans va rebutjar la idea de "retirar-se i viure la feliç jubilació" perquè "no estava en eixa tessitura". "Vaig haver de plantejar-me què podia fer, perquè el que no podia fer era el que féiem amb Tricicle jo solo", assegura.

"Tricicle és irrepetible i inimitable, i cal respectar-ho en tot el que ha sigut", apunta l'integrant de la companyia, qui explica que "l'única alternativa" que li quedava per a oferir un nou espectacle en solitari era "posar-se a parlar".

"UNA PROPINA QUE EM REGALE EN LA MEUA TRAJECTÒRIA"

Sobre el motiu de la seua tornada als escenaris, Sans ha explicat que afronta aquest nou espectacle com "una espècie de propina que jo em regale a mi mateix en la meua trajectòria professional".

Després de més de quatre dècades de treball, l'actor es troba en el moment "més ociós dins de l'àmbit laboral i professional". "És com quan algú ha arribat a l'àtic i pot parar a veure el paisatge", explica, i assegura que "a hores d'ara, afrontar un projecte personal i únic m'estimula moltíssim".

Malgrat que no ha descartat la possibilitat d'interpretar en un futur un paper "fora de l'humor", Sans ha confessat que no és "d'eixos actors còmics que senten la necessitat al final de la seua carrera de demostrar que són bons actors interpretant un paper dramàtic" perquè "l'humor sempre està considerat una cosa menor en relació amb el drama".

De fet, l'actor ha defès que "els actors còmics són millors que els dramàtics, perquè l'actor còmic en general té la capacitat de poder fer un drama i molt bé i, no obstant açò, jo conec actors excel·lents dramàtics que en comèdia se senten com a peix fora de l'aigua".

"ENS HA FALTAT UN 'CHIM PUM' FINAL"

Finalment, i sobre el possible retorn de Tricicle al complet, Sans ha negat que la companyia haja dit que "tancava per a tota la vida", sinó que "s'ha aparcat".

En aquest sentit, ha admès que l'arribada de la pandèmia "va interrompre" l'adéu que estava programat en el Teatre Coliseum de Barcelona quan encara quedaven tres setmanes d'espectacle. "Ens ha faltat el 'chim pum' final i la sensació de dir 'aquesta és l'última'", ha confessat Sans.

Encara així, ha apuntat que "no creu" que la tornada de Tricicle siga en forma de gira, sinó que ha deixat caure la possibilitat d'algun espectacle solt a Barcelona.