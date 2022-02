Els Goya tindran referències a Berlanga des de l'inici fins al final i actuacions de "gent molt rellevant"

Així ho ha indicat aquest dimarts el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso, preguntat per la gala i per les referències al director valencià que es faran en ella durant la roda de premsa que ha oferit a València per a presentar en aquesta ciutat l'exposició 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)'.

Barroso ha comentat que l'entrega dels Goya, que tindrà lloc en el Palau de les Arts de la capital valenciana, serà una gala "esguitada de la presència Berlanga". "Hi haurà molta presència d'imatges de les seues pel·lícules, d'ell i de referències a Berlanga des de l'arrancada de la cerimònia fins al final", ha exposat el president de l'acadèmia, que ha rebutjat oferir més detalls.

Així, ha indicat que no anava a dir com serà l'inici, ni el final ni la part central de l'acte. "No puc dir-ho", ha assenyalat, al mateix temps que ha apuntat que "en uns dies" s'oferirà més informació sobre este tema. "Cal mantindre el suspens fins al final", ha postil·lat.

No obstant açò, ha avançat que en la gala hi haurà actuacions amb "gent molt rellevant i molt important que tothom coneix". "Hi haurà presència de persones molt volgudes i ja ho he explicat tot", ha agregat. D'aquesta manera, ha apel·lat a la "sorpresa" per a evitar explicar "el final de la pel·lícula". "No podem. Som gent de cinema", ha subratllat.

D'altra banda, preguntat pels Premis Berlanga de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Mariano Barroso ha valorat que "els companys valencians" que formen part d'aquesta entitat hagen decidit donar aquest nom als seus guardons. "Era quasi un nom obligat. És la meua opinió, com es va a dir si no", ha plantejat.

"EL CINEMA ÉS MOLTES COSES"

Així mateix, ha ressaltat la tasca tant de l'acadèmia valenciana com de l'espanyola. "El cinema és moltes coses", ha asseverat, a més d'afirmar que així es pot veure en l'exposició 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)'.

Barroso ha exposat que el cinema és "una idea, un guió, els actors i tots els que treballen en el cinema: maquilladors, so i producció", entre uns altres, així com "celebració" i "aglutinar a una població dispersa". "Les acadèmies compleixen això", ha dit, després del que ha destacat la "molta activitat diària" que desenvolupen i les col·laboracions que mantenen amb administracions i altres entitats.