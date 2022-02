Naix el model valencià de justícia inclusiva amb persones 'facilitadoras' i sentències en lectura fàcil

Aquest "ambiciós" projecte preveu tant les reformes de les seus judicials com formació específica als treballadors del sector i dos novetats: un cos de professionals 'facilitadors' per a recolzar les persones amb diversitat funcional i l'adaptació gratuïta de les resolucions judicials en lectura fàcil.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha presentat la iniciatva en el Col·legi Notarial de València al costat del seu degà, Francisco Cantos; la fiscal degana autonòmica per a persones amb discapacitat, Ana Mª Lanuza, i representants de dos entitats de discapacitat: la presidenta de Plena Inclusión CV, Marian Ferrús, i el titular del CERMI CV, Luis Vañó.

Es tracta d'un programa pilot que parteix del treball desenvolupat en els últims set mesos i que s'avança a les novetats que estableix la Llei nacional 8/2021, per la qual es va reformar la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat. També incorpora les deficiències d'accessibilitat en edificis detectades en els últims anys pel Fòrum de la Discapacitat i Justícia.

SENSE PATERNALISME

En la presentació, la consellera ha assegurat que és un model pioner a Espanya per a garantir els drets de més del 6% de la població valenciana. Persones que "han de poder prendre decisions per si mateixes sense substituir la seua voluntat", ha recalcat, per a remarcar que el projecte fuig del paternalisme i anima el conjunt de la jurisprudència a sumar-se.

La fiscal Ana Lanuza ha advertit que "no és un problema de sensibilitat, sinó de cultura judicial" i ha lamentat l'escàs impacte que va tindre l'aprovació de la Llei 8/2021, que va entrar en vigor al setembre, a pesar de la seua transcendència. "Les societats estan obligades a civilitzar-se", ha resumit en la seua intervenció el degà dels notaris.

Per part de les entitats, la responsable de Plena Inclusión ha fet notar que "moltes vegades són tractats com a xiquets i persones que no entenen" quan tenen dret a accedir a la Justícia i ha celebrat el model com un gran pas avant. També el president del CERMI ha confiat en la nova estructura i ha garantit que els 'facilitadors' seran imparcials i aliens als usuaris.

En concret, el model es reparteix en cinc eixos, el primer centrat en l'accés a la justícia en igualtat de condicions. Es preveu la creació de servicis d'orientació i assistència al costat de la mediació gratuïta i un protocol específic en la xarxa d'oficines per a víctimes del delicte.

El segon eix, sobre accessibilitat cognitiva, contempla l'adaptació ràpida i gratuïta de resolucions judicials en lectura fàcil, alguna cosa que ja va testar en un jutjat de Castelló i arribarà a la resta de la Comunitat. També inclou la creació del cos de 'facilitadors', un grup de professionals especialitzats en atenció a aquest col·lectiu que podrà sol·licitar tant els propis interessats com qualsevol operador judicial.

REFORMES EN 33 SEUS JUDICIALS

En tercer lloc està el pla de Conselleria per a eliminar les barreres arquitectòniques i sensorials de tots els edificis judicials, amb la previsió d'escometre reformes en un total de 33 fins a finals de 2023. S'instal·laran rampes i ascensors, senyalització i itineraris amb paviments amb contrastos cromàtics i de textures, així com bucles magnètics en totes les seus per a reduir el so ambiente que perceben els qui porten audiòfons.

En matèria de recursos humans es crearan unitats d'atenció social a Alacant i Castelló, després de la primera oberta a València en 2019, mentre les fiscalies provincials ja compten amb nous professionals de treball social.

Finalment, l'eix de formació preveu la publicació d'una guia creada que reunirà tots els recursos que tenen la seua disposició les persones amb discapacitat intel·lectual. Té format pregunta-resposta, està creada en col·laboració amb l'Universitat de València i es publicarà abans d'estiu. A ella se suma la informació disponible en el portal Justícia Oberta i el programa Justiprop dels jutjats de pau de 96 municipis valencians.