Las imágenes más tiernas de Kiko Matamoros disfrutando con sus nietos

Siempre que su ajetreada agenda se lo permite, Kiko Matamoros saca tiempo para disfrutar de sus nietos, por los que siente una verdadera debilidad. Lo ha contado en varias ocasiones, y este lunes lo demostró en Instagram, donde se dejó ver posando, visiblemente feliz, con los pequeños.

El colaborador de Sálvame visitó a su hija Laura y a su pareja, el chef Benji Aparicio, para ponerse al día fuera del trabajo y, de paso, para saborear los pequeños momentos que le brindan sus nietos, Matías, de tres años y medio, y Benjamín, que nació el pasado mes de diciembre.

En su último post, Matamoros definió el agradable rato de risas y juegos con sus nietos como "una tarde sin tregua", y compartió una fotografía donde aparecía compartiendo risas con el mayor de los pequeños.

Por otro lado, en sus stories publicó un vídeo grabado por su hija donde se le veía acunando a Benjamín. "Alguien ha venido a vernos", agradecía la influencer. Un momento de lo más entrañable donde el tertuliano volvió a demostrar lo feliz que le hace poder ejercer su papel de abuelo.

El pasado 28 de diciembre, tras el nacimiento de su segundo nieto, el rostro de Mediaset no pudo contener la emoción. "He visto a mi hija, al padre y a mi nieto. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo", dijo, a lo que añadió: "Llevaba todo el día atacado. He visto a mi hija feliz"

"Gracias a todos los que me habéis escrito, a los compañeros, al equipo y a todos. Es un día muy especial. Si se parece a la madre va a sacar mucho de mí, pero que se quede con lo bueno y que no cometa los errores que yo he podido cometer y que cometo. Sobre todo, que sea una buena persona, es lo que quiero y que sea feliz", dijo el tertuliano.