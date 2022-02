Investigat un home per punxar les rodes de 28 cotxes aparcats en un carrer de Los Montesinos

Els veïns del carrer van arribar a deixar 25 metres sense aparcar per por de patir danys en els seus cotxes, uns fets que asseguren que es remunten al 2019.

L'ara detingut presumptament actuava a les vesprades i aprofitava l'absència de persones a la via pública per a esgarrar els pneumàtics dels vehicles estacionats, justament davant de la vivenda d'un familiar on passava les vesprades. Les diligències instruïdes ja han sigut posades a la disposició dels Jutjats d'Instrucció de Torrevella, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Les investigacions van començar durant el mes de desembre, quan els agents van tindre coneixement de diversos delictes de danys en les rodes de vehicles estacionats als voltants d'una vivenda d'un familiar del presumpte autor.

Concretament, s'han realitzat set denúncies per 28 delictes lleus de danys, que havien creat una "gran alarma social" entre els residents de la zona. Donada la freqüència amb la qual tenien lloc els fets, els veïns tenien por a aparcar en un tram de l'avinguda en qüestió ja que tots els vehicles que allí s'estacionaven apareixien amb les rodes del costat dret punxades. Per açò, havien deixat 25 metres de zona d'aparcament sense utilitzar.

La majoria dels denunciants assenyalaven la mateixa persona, però no podien oferir proves de les seues sospites. No obstant açò, fruit de les investigacions s'ha pogut determinar la presumpta autoria i s'ha obert una investigació a l'home per un presumpte delicte continuat de danys.

Fins ara s'han pogut aclarir 28 delictes, però es desconeix l'abast, ja que no tots els afectats han presentat denúncia i, segons sembla i apunten els veïns, aquests fets es remunten a l'any 2019.