Puig cree necesaria una base técnica suficiente que haga posible reducir la cuarentena en contagios de Covid

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este martes que es necesario tener una base técnica suficiente para reducir la cuarentena en contagios de Covid, cuestión que se está evaluando en el seno de la Comisión Interterritorial.

"Si se confirma que la cantidad de contagios en estos momentos no repercute de la misma manera en la salud de las personas, lo que parece que se está constatando, es evidente que se podrán articular medidas para ir normalizando", ha añadido.

Puig se ha pronunciado así ante los medios en Castelló tras asistir a la apertura de la jornada 'Un medio rural posible y necesario', organizada por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana.

"Tenemos que aprender de las anteriores olas para no cometer errores que desgraciadamente probablemente hemos cometidos", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha añadido que no quiere que la gente esté innecesariamente cerrada y sin capacidad de hacer la vida normal si no es necesario, "y eso es lo que hay que ajustar".

Puig ha recordado que en estos momentos hay muchas personas que están pasando la enfermedad "con graves dificultades" y hay personas hospitalizadas. "Por tanto no es una enfermedad muy leve para todos y tiene un resultado letal todavía para muchas personas, por lo que tenemos muchas ganas de volver a la normalidad pero todavía no estamos en la normalidad y no vamos a estar en las próximas semanas en una absoluta normalidad", ha finalizado.