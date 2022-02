Més d'un centenar de plans gastronòmics posen 'Sabor d'amor' en restaurants valencians per Sant Valentí

La campanya pretén impulsar "la promoció gastronòmica dels establiments d'hoteleria valencians, així com posar en valor el caràcter únic de les propostes gastronòmiques més especials de la nostra terra per a celebrar aquests dies amb motiu de la festivitat de Sant Valentí", expliquen els seus impulsors en un comunicat.

Durant els dies de celebració de la campanya, els clients podran gaudir de "suculentes experiències gastronòmiques" en restaurants dle renom de La Salita, El Poblet, Apicius, Casa Manolo, Doña Petrona, Bodega Alenar o Atmosphere, amb sopars que s'acompanyaran amb espectacles, música en directe o monòlegs.

'Sabor d'Amor' arriba, a més, amb regals per als participants perquè la campanya de comunicació en xarxes socials anirà acompanyada de tres sorteigs, un bo amb valor de 150 euros (per a utilitzar en restaurants adherits a la promoció Sabor d'Amor), una nit per a dos al Meraki Beach Hotel i diferents visites a cellers gràcies a la col·laboració de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena i 4 dels seus cellers més representatius: Bodegas Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Dominio de la Vega i Chozas Carrascal.

Totes les propostes gastronòmiques es troben en la web