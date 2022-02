El acusado de matar a su ex pareja con un hacha asegura que lo hizo por "desesperación"

El hombre acusado de matar a su expareja con un hacha en Terrassa (Barcelona) en 2018 ha reconocido el crimen en el juicio y ha dicho que lo hizo en "un momento de desesperación".

"No fue rabia, ni odio... Fue un momento de desesperación, porque no sabía qué hacer. Sentía que mi vida no valía nada, que era un apéndice de una mente enferma. Me desesperé y la pegué con lo primero que encontré", ha dicho durante su declaración este martes.

El acusado solo ha contestado a las preguntas de su abogado y ha contado que él y la víctima convivían y se iban juntos de vacaciones aunque ya no eran pareja, y que en esa época tuvieron problemas de convivencia y alguna discusión "se había desbordado" y ella había roto muebles de la casa.

Ha dicho que el día del crimen tuvieron una discusión en el piso, él la empujó hacia dentro del baño y después la golpeó con el hacha, y a preguntas del abogado ha detallado que estaba allí, junto con una sierra, porque la había limpiado después de usarla el día antes para limpiar el jardín.

"Por descontado no podía implicar a nadie. Me encontré absolutamente solo con una cosa absolutamente impensada y lo único que me pasó por la cabeza fue esconder el cuerpo", ha dicho al explicar qué hizo al ver a la mujer muerta.

Al principio, el hombre denunció la desaparición de la mujer pero la policía encontró el cadáver cerca de un año después, enterrado en el jardín de la casa que la víctima y el autor confeso del crimen compartían, y este martes él ha dicho que escondió el cuerpo porque "tenía miedo, no sabía qué hacer".

El hombre había golpeado a la víctima días antes

Este martes también ha declarado en el juicio la madre de la víctima, que ha contado al jurado que su hija tenía un trastorno límite de la personalidad y que cuatro días antes de morir la llamó para explicarle que el acusado le había dado "varios golpes fuertes en la cabeza".

"Pero me lo dijo como a si a mí no me importara, me colgó el teléfono y no pude hablar con ella porque después, cuando la llamaba, no me lo cogía", y también ha explicado que después del crimen el acusado le dijo que su hija había desaparecido y fueron juntos a denunciarlo.

También ha declarado este jueves el hermano de la mujer, que ha contado que tuvo que "insistir para poder coger el teléfono, el ordenador y el coche" de la víctima, que tenía el acusado en casa, para entregarlos a la policía para buscar pistas de dónde estaba.

El teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres en España es el 016.