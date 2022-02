Claudia Osborne informó este lunes que espera una niña. Embarazada de cuatro meses, la hija menor de Bertín Osborne resolvió las dudas de sus seguidores hablando de su vida personal a través de un cuestionario en Instagram.

"¡Es una niña!", contó en sus stories de la red social, donde también desveló que tenía el presentimiento de cuál iba a ser el sexo de la pequeña: "No me dio tiempo a querer otra cosa y tampoco me sorprendí".

Por el momento, la coach y su marido, José Entrecanales, no se han puesto de acuerdo con el nombre del que será el séptimo nieto para Bertín Osborne, y la tercera niña de la casa por detrás de Valentina y Sandra, sus sobrinas.

Osborne, de 33 años, se siente preparada para sumar una nueva aventura a su vida: "Ya estoy en paz con mi pasado y con todo lo que pueda salir en el futuro acerca de él".

Mirando al futuro con ilusión, la escritora desea que la relación con su hija se base en la confianza y el respeto: "Quiero que se sienta libre de compartir conmigo cómo se siente".