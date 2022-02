Este martes se celebró la que iba a ser la primera sesión del juicio contra José María López por los presuntos abusos sexuales cometidos contra Carlota Prado dentro de la casa de Gran Hermano Revolution, el 3 de noviembre de 2017. Sin embargo, el juicio fue suspendido.

El motivo fue la incomparecencia de Carlota Prado, citada como testigo. Su abogado alegó "problemas psiquiátricos graves" y aseguró que aportaría en breve un informe psicológico para justificar esa incomparecencia.

Lo que sí se supo después, por las declaraciones del abogado de la acusación, Santiago Marín Soler, es que tanto el letrado como Carlota Prado quieren cambiarlo todo: la Fiscalía pide ahora dos años y medio de prisión y 6.000 euros de multa para José María, pero ellos quieren se juzgue un delito que conlleva de cuatro a diez años y al menos 100.000 euros.

La cuestión estriba en la consideración del delito cometido. El letrado aseguró que consideran que durante la instrucción la jueza se equivocó.

Ahora mismo se juzga un delito de presuntos abusos sexuales sin penetración, pero el abogado considera claro (y así lo apunta el auto) que hubo penetración. En ese caso se hubiera juzgado como un delito de abuso sexual "con penetración de una persona inconsciente" y la pena ascendería a entre cuatro y diez años de cárcel.

El error, según la acusación, se halla en el procedimiento, que fue abreviado y este tipo de procedimiento "no permite acusar por un delito que en abstracto supere a nueve años" de cárcel. "El Juzgado de lo Penal no tiene competencia para juzgar un abuso sexual con penetración", agrega.

El juicio contra José María López por los presuntos abusos sexuales cometidos contra su compañera de concurso dentro de Gran Hermano Revolution, Carlota Prado, en 2017, ha sido suspendido este martes después de que la víctima, que estaba citada como testigo, se haya ausentado y su abogado haya alegado problemas psiquiátricos de la joven.

Así, lo que la acusación pretende es que el caso vuelva a instruirse para que se juzgue con el criterio de que hubo penetración.

El abogado aseguró que la penetración se determina "por los movimientos" bajo el edredón. "En los movimientos se visualiza. Eso ya queda a criterio de lo que interprete cada uno, pero se visualiza. De todas maneras, en su momento se reproducirá el vídeo en el juicio", afirma el letrado.

En el Auto del caso se describen los hechos y se apunta que pudo haber al menos en dos momentos "penetraciones de su pene por la cavidad anal o vaginal de Carlota" y que había "desplazamientos de José María" que "impulsaban a Carlota hacia arriba y abajo", que es a lo que el abogado se refiere en su reclamación de que hubo penetración en los 5 minutos aproximados en los que estuvieron bajo el edredón, hasta que fueron interrumpidos por la 'súper' de la casa, que les habló por megafonía, instándoles a ponerse los micros y llamando a Carlota al confesionario.

Además de aumentar la pena de prisión (en el Auto piden 7 años de cárcel) tanto Carlota como su abogado quieren revisar la cantidad de indemnización. La Fiscalía, como decimos, pide 6.000 euros de multa, pero en un añadido a la denuncia se refleja que la acusación pedía 100.000 euros por daños morales a José María, dejando claro que el responsable civil subsidiario sería la productora del programa, Zeppelin. Eso implica que si José María se declarara insolvente, debería hacerse cargo del pago la productora.

"El perjuicio que viene sufriendo esta chica no se puede cuantificar con dinero. Aún así consideramos que hay que considerar la cantidad", apuntó el abogado de Carlota.

A Zeppelin le piden otros 100.000 euros adicionales por cómo trataron el tema en las horas posteriores, en las que Carlota Prado se siente ahora maltratada y perjudicada.

No obstante, esta segunda reclamación, la hecha a Zeppelin, no procedería por lo penal y debería ponerse una nueva denuncia en un juzgado de lo civil, algo que aún no se ha producido.