Cvirus.- Fisabio participa amb altres cinc centres espanyols en un assaig clínic per a una nova vacuna contra la covid

Encara que ja hi ha diverses vacunes disponibles contra el coronavirus que estan autoritzades i/o aprovades en molts països, es necessiten més vacunes de reforç per a assegurar que es puga protegir a tota la població mundial a llarg termini, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Es tracta d'una vacuna desenvolupada pels laboratoris Sanofi i GSK i està basada en proteïna recombinant, que conté un adjuvant que reforça la resposta immunitària. Una vegada autoritzada, aquesta vacuna podrà ser utilitzada com primovacunació, dosi de reforç o tercera dosi. S'espera que puga cobrir diferents soques i oferisca una "àmplia cobertura".

L'assaig clínic s'està realitzant en sis centres espanyols dels quals l'únic valencià és la Fundació Fisabio. Els cinc centres restants són el Complex Hospitalari Universitari de Santiago (CHUS) (Galícia), l'Hospital Universitari Puerta de Ferro Majadahonda (Madrid), l'Hospital Universitari 12 d'Octubre (Madrid), l'Hospital Álvaro Cunqueiro (Galícia) i l'Hospital Costa del Sol (Andalusia).

L'objectiu de l'estudi és comprovar si aquesta vacuna és segura i conéixer el nivell d'anticossos que genera quan s'administra com a única dosi de reforç en persones que ja havien sigut vacunades prèviament amb dos dosis d'alguna de les vacunes autoritzades i comercialitzades.

Es tracta d'un assaig clínic en fase III, desenvolupat en paral·lel a l'estudi fase III principal realitzat en centres dels Estats Units, Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Per a poder començar aquesta fase, prèviament s'han superat amb èxit les etapes anteriors i no s'han notificat efectes adversos notables.

Els resultats preliminars de l'estudi realitzat per Sanofi i GSK indiquen que una única dosi de reforç de la seua candidata a vacuna Covid-19 proporciona respostes immunes "consistentment fortes", de manera que els anticossos augmenten de nou a 43 vegades independentment de la vacuna primària rebuda (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer / BioNTech) i per a tots els grups d'edat avaluats.

La dosi de reforç es tolera bé i té un perfil de seguretat similar a les vacunes enfront de Covid-19 actualment aprovades i comercialitzades.

CERCA DE PERSONES VOLUNTÀRIES

A Espanya està previst que participen en aquest estudi més de 350 persones, que no han d'haver rebut la tercera dosi de cap de les vacunes comercialitzades, ni tenen prevista una cita per a rebre-la. A València, les visites es desenvoluparan en la seu de Fisabio-Oftalmologia Mèdica.

Fisabio va iniciar el procés de reclutament de voluntaris/es el 14 de febrer del passat any i ja són 27 les persones voluntàries incloses en l'estudi a València. Per a obtindre més informació sobre l'assaig clínic i com participar en ell es pot contactar amb l'equip cridant de forma gratuïta al 900 102 963 o escrivint a vacunes_Fisabio@gva.es.

L'Àrea d'Investigació en Vacunes de Fisabio disposa d'àmplia experiència en el camp dels assajos clínics. Fins al moment, ha participat en 39 en el desenvolupament clínic de vacunes enfront d'herpes zóster, meningococ, virus del papil·loma humà, grip en xiquets, rotavirus, triple vírica, pneumococ i virus respiratori sincitial.