El Consell rep dos immobles a Gandia per a habitatges tutelats de víctimes de la violència masclista

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta de dos immobles a la localitat de Gandia per a destinar-los com a habitatge tutelat per a dones víctimes de la violència de gènere. Es tracta de dos pisos de 108,7 i 104,21 metres quadrats, respectivament.