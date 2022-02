Un micro abierto revela lo que Sonsoles Ónega piensa realmente de Antonio David: "Picador de carne profesional"

Un día más, los vaivenes de la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco fue uno de los temas principales de Ya es mediodía y Ya son las ocho, programas que presenta con éxito Sonsoles Ónega. A veces, la propia conductora de estos espacios opina sobre los temas y se muestra más o menos vehemente, según le afecten.

En este caso, la periodista forma parte del equipo de Ya son las ocho, por lo que todo lo que ocurra en la pareja tiene un matiz distinto para todo el programa.

En esta ocasión, el propio Antonio David ha hablado en un video subido a sus redes sociales de los medios de comunicación, a los que definió como "máquinas de picar carne", señalando a los que hablan sobre la que hasta este momento es su chica, pese a los insistentes rumores de ruptura.

"Tienen el único objetivo de seguir haciéndome más daño y por meter a una persona más en la máquina de picar carne para generar audiencia", acusa el extertuliano.

Unas palabras que no sentaron muy bien a Ónega, que contestó. "Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro… En fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar", dijo la presentadora, visiblemente molesta.

Acto seguido, y pensando que su micro ya estaba cerrado, aseguró de él lo siguiente: "Lo dice el picador de carne profesional…", indicó muy cabreada, una frase que deja muy claro lo que opina realmente Sonsoles del excolaborador de televisión.