Bruselas activa la retención de fondos a Polonia por no pagar la millonaria multa sobre la mina de Turow

La Comisión Europea activó este martes el procedimiento para deducir fondos del presupuesto comunitario asignados a Polonia después de que este país no haya abonado la multa a la que le condenó la justicia europea tras no cerrar la mina de lignito de Turów, en la que será la primera vez que el Ejecutivo retiene fondos a un Estado miembro por no pagar una sanción.

La Comisión ha informado al Gobierno polaco de que procederá en diez días laborables con la "retención de pagos por las multas debidas" bajo el caso de la mina de lignito para el periodo entre el 20 de septiembre de 2021 y el 19 de octubre de ese mismo año, un total de 29 días, dijo a Efe el portavoz comunitario de Presupuesto, Balasz Ujvari.

A razón de medio millón de euros diario, mediante este procedimiento la Comisión retendrá 14,5 millones de euros de fondos asignados a Polonia del presupuesto comunitario.

"Al realizar la compensación la Comisión cumple con su obligación legal de cobrar las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia de acuerdo con su auto de 20 de septiembre de 2021. A este respecto, la Comisión sigue las normas establecidas en el reglamento financiero, a falta de pago por parte del Estado miembro", incidió el portavoz comunitario.

Se trata de la primera vez en la historia que la Comisión Europea llega al punto de retener fondos a un país por no pagar una multa impuesta por la justicia comunitaria tras el incumplimiento de una sentencia.

El caso de la mina de lignito es uno de los litigios abiertos entre Bruselas y Varsovia con una multa pendiente de pago; Polonia también ha recibido de la Comisión una carta formal requiriéndole el pago de una multa de 69 millones de euros después de que Varsovia no le comunicase sus planes para desmantelar el sistema de disciplina a sus magistrados que la justicia europea considera ilegal.

Por otro lado, la Comisión mantiene también bloqueada la entrega de fondos de recuperación a Polonia - 36.000 millones de euros en total - hasta que este país emprenda varias reformas para garantizar la independencia de su sistema judicial.

La Comisión también está a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie sobre la validez de un mecanismo que permitiría no desembolsar fondos del presupuesto comunitario a un país donde se violen los principios del Estado de derecho y lleva meses preparando la artillería legal para activar este mecanismo contra Polonia. Este mecanismo aún no se ha estrenado, ya que está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie el próximo 16 de febrero sobre el recurso que presentaron Polonia y Hungría.

Respecto a la mina, la República Checa y Polonia llegaron la semana pasada a un acuerdo para poner fin al contencioso en torno a esta polémica zona de explotación de lignito en la frontera entre ambos países, que incluye un pago de 45 millones de euros por los daños causados a varias localidades checas, la construcción de una valla subterránea para prevenir pérdidas de aguas subterráneas y un terraplén contra el ruido. En cuanto Varsovia haga efectiva la compensación, Praga retirará la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le había dado la razón y ordenado cautelarmente el cierre de la mina.