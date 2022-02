Hemorragias, traslado del cuerpo, efectos de la fauna... Los primeros resultados de la autopsia de Esther López disparan las hipótesis

El sábado se encontró entorno a las 10 de la mañana el cuerpo de Esther López, la joven que desapareció la madrugada del 12 al 13 de enero. Desde el domingo, los forenses se encuentran realizando la autopsia y manejando distintas hipótesis sobre la causa de su muerte y sobre si el cuerpo fue depositado o no en la zona y hace cuánto.

El lunes, la autopsia confirmó la muerte violenta de Esther, como también que contaba con una hemorragia interna. El programa La Hora de la 1 explica que los cuatro forenses aún siguen trabajando para saber qué ocurrió. Además, la Guardia Civil se ha trasladado de nuevo al punto donde apareció el cadáver para recabar más pistas.

¿Accidente o crimen? Las lesiones no son concluyentes

En el periodista Ángel Moya ha explicado distintos aspectos del análisis del cuerpo. Ha explicado que cuando se habla de muerte violenta, es por "homicidio, accidente o suicidio" y que en este caso "se descarta el suicidio".

El lunes, fuentes de la investigación adelantaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia aparentes, pero tras realizarle un TAC, se pudo apreciar un "traumatismo interno".

El periodista ha explicado que los forenses "no están seguros de que el golpe esté relacionado con la muerte de Esther" y es por ello que se le están realizando otro tipo de exámenes. Afirma que el golpe interno no se sitúa en la cabeza, pero no ha revelado el punto exacto.

El periódico El Mundo afirma que la muerte de Esther se produjo a causa de una hemorragia interna. "Sufrió un shock hipovolémico por el que falleció la misma madrugada en la que desapareció" relata. Fuentes de la investigación les informan de que "los cuatro médicos que le han practicado la autopsia han hallado traumatismos en el abdomen, el tórax y la cabeza".

¿Sufrió una agresión sexual?

Ángel Moya ha afirmado que "se sabe que no sufrió una agresión sexual". A la hipótesis de si Esther fue atropellada, el periodista informa de que el cuerpo "no tiene golpes compatibles" con tal suceso.

¿El cuerpo fue trasladado?

Ángel Moya detalla que "los forenses creen que el cuerpo estuvo a la intemperie mucho tiempo. Explica que no está descartada la hipótesis que sostiene que el cuerpo fue depositado en el punto donde fue encontrado, aunque "todo les hace pensar que no."

Afirma que "se sabe científicamente que el cuerpo no lo dejaron allí. Saben que ha estado a la intemperie pero no cuánto tiempo". Otro de los datos que afirma la hipótesis de que el cuerpo llevaba tiempo en ese punto es que "en él ha actuado la fauna".

Sin embargo, el punto donde un paseante descubrió el cuerpo se había peinado con anterioridad, que se encuentra a medio kilómetro del restaurante 'La Maña', uno de los sitios claves en la investigación. También se encuentra cerca del polígono Tuduero, y el periodista ha informado que los investigadores ahora cuentan con las cámara de este.