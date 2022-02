Profesores de ESO critican que el Govern quiera eliminar la asignatura de Filosofía: "Es un ataque al pensamiento crítico"

El borrador del nuevo currículum que el Departamento de Educación plantea para primaria y secundaria no prevé la asignatura optativa de Filosofía en cuarto de ESO. Desde el sindicato de los profesores de secundaria, ASPEC-SPS, aseguran que no les ha sorprendido y lamentan la propuesta. Su portavoz, Xavier Massó, ha afirmado es "tradición del Departamento tener una actitud contra la filosofía".

Àlex Agustí, profesor de Filosofía a secundaria, afirma que es un "ataque" al pensamiento crítico, mientras que Iolanda Segura (USTEC) alerta que se deja sin acceso a esta materia en una etapa "muy importante". Por ello, se ha puesto en marcha una recogida de firmas contra la propuesta, que acumula alrededor de 3.000 firmas.https://www.change.org/p/departament-d-educaci%C3%B3-per-una-educaci%C3%B3-democr%C3%A0tica-reflexiva-i-cr%C3%ADtica-defensem-la-filosofia-a-l-eso?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=01727100-88b8-11ec-95b6-e9b2a55ad359

El borrador no contempla Filosofía como materia optativa en cuarto de ESO. Para Massó, este hecho es la "señera" del espíritu del currículum y lamenta también la pérdida de horas de educación en valores éticos y cívicos. Bajo su punto de vista, lo que se está produciendo es una "trivialización absoluta" de la enseñanza a partir de la relativización de los contenidos. Lamenta que se quiere funcionar a nivel de "lemas" y no se apuesta por la adquisición de conocimientos, que defiende que es el que permite posteriormente el espíritu crítico.

Massó afirma también que, sin esta materia, los alumnos perderán visión de conjunto, una idea más global y generalista. Puntualiza que no la quiere priorizar por encima de otras materias pero defiende, también, su importancia en la etapa educativa.

Por su parte, Segura defiende que esta materia permite elaborar un pensamiento propio y lamenta que eliminándola de cuarto de ESO "no se pone al alcance de todo el mundo" sino que se relega solo a aquellos que opten por el bachillerato, donde todavía es obligatoria. Cree que es necesario que los adolescentes reciban unos conocimientos básicos sobre esta materia y ve un error eliminar la optativa.

Campaña en redes

La propuesta ha recibido críticas en las redes sociales y se ha impulsado una campaña de recogida de firmas para hacer recular a Educación. En la petición, se pide precisamente al Departamento que rectifique y defienda la necesidad de un trabajo específico para hacer llegar las competencias propias de la filosofía y la ética.

En este sentido, el profesor Àlex Agustí ve contradictorio que se elimine la optativa y se reducen las horas de valores cívico cuando al preámbulo del currículum se habla de valores como la libertad o el respeto a la diversidad. Defiende que la filosofía permite reflexionar sobre todo ello y generar ciudadanos.

Precisamente, explica que en el currículum de la asignatura en cuarto de ESO tratan temas como la identidad, la ética, la política, hace los alumnos preguntarse sobre qué es la justicia, cuando una decisión es buena y se habla de cuestiones metafísicas, entre otros asuntos. Además, defiende que el objetivo no es tanto la respuesta sino que el alumno se haga preguntas e indague.

La recogida de firmas en las redes sociales ha recogido casi 3.000 adhesiones en poco más de dos días. Agustí pide también a Educación la posibilidad de tener un debate con la conselleria y de que se escuche su posicionamiento.

Críticas al currículum: "Es una alegoría a la ley del mínimo esfuerzo"

Más allá del caso de Filosofía, el portavoz del sindicato de profesores ASPEC-SPS también se muestra crítico con el espíritu general de la nueva propuesta de currículum. En concreto, defiende que no hay ningún estudio que acredite "ni la más mínima ventaja" de la aplicación de la enseñanza por ámbitos o competencias. Lo ve como la "generalización absoluta" que lleva personas funcionales desde un punto de vista instrumental, que sepan hacer funcionar el mundo "de la manera más elemental" pero sin hacerse preguntas.

También critica el nuevo planteamiento de la evaluación más cualitativa y defiende la necesidad de indicadores, tanto para el alumno como para el profesores. Sobre la individualización, apunta que es difícil y se opone a que se flexibilicen los criterios para pasar de curso o de etapa. Añade que esto puede llevar estadísticamente a una disminución del fracaso escolar pero alerta que el académico aumentará.

En una línea similar, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, asegura que la propuesta es "una clara alegoría a la ley del mínimo esfuerzo" y plantea como se puede conseguir que los alumnos sean competentes sin ofrecerles los conocimientos que necesitan. Segura puntualiza que no está en contra de cambiar aquellas dinámicas de trabajo que no funcionan, pero no cree que la propuesta planteada sea la manera de hacerlo porque "desprecia" el conocimiento.

Educación ha insistido en que se trata de un borrador y ha dado de plazo hasta mediados de febrero para hacer aportaciones. ASPEC está trabajando en estas aportaciones pero lamenta que tienen poco margen de tiempo y que no se acostumbran a tener en cuenta.