La razón por la que Blanca Portillo no ha ido nunca a 'El hormiguero': "Creo que ahora Pablo Motos está enfadado"

Blanca Portillo acudió este lunes, por primera vez, a La Resistencia, que la recibió con los brazos abiertos. Ella, mientras, nada más entrar en el espacio de Movistar se declaró una gran fan y seguidora de Broncano, Grison y compañía.

"¡No me lo puedo creer, esto es muy fuerte!", exclamó la actriz entre risas. "Estoy harta de ver La Resistencia en casa y ahora estoy en el programa", admitió la actriz, que no perdió la oportunidad de declararse a Jorge Ponce. "Tú eres un hombre casado y yo soy una señora mayor...".

Además, la intérprete, que durante su visita se vio en situaciones que no la resultaron cómicas, se animó a desvelar por qué, por ejemplo, nunca ha ido a El hormiguero. "Nunca he ido a porque soy muy vergonzosa y, cuando me ha invitado alguna vez Pablo, me ha dado vergüenza".

"Creo que ahora (Pablo Motos) está enfadado conmigo. Creo que nunca más me ha querido llevar por eso, pero en realidad es que me da una vergüenza que me muero".

Después de su revelación, los componentes de La Resistencia quisieron mandar un mensaje al valenciano, para que perdone a Portillo y vuelva a invitarla al programa.