El duelo entre Orestes y Jaime en 'El Rosco' de 'Pasapalabra' se resuelve en el último segundo y con un final inesperado

El bote de Pasapalabra (que este lunes alcanzó los 616.000 euros) sigue sin tener dueño, ya que ni Orestes ni Jaime consiguen resolver las 25 preguntas que les realiza a diario Roberto Leal en El Rosco del concurso.

Pero la emoción en los duelos de ambos concursantes fue la protagonista de la entrega del día, donde el burgalés se llevó los 1.200 euros del rosco y mandó a su rival a La Silla Azul el próximo martes tras un final de infarto que se resolvió en la última letra.

Orestes fue el primero en enfrentarse al Rosco, el número 84, con 170 segundos de tiempo: "Una barbaridad", reconoció el participante. Tras cinco aciertos, el burgalés decidió pasar palabra.

Jaime y Orestes, en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Jaime, por su parte, contó con 141 segundos en su marcador para enfrentarse a su rosco 66. El onubense dudó en la C y, con solo dos palabras resueltas, decidió cederle el turno a su adversario.

El burgalés encadenó una estupenda racha de 9 aciertos consecutivos, otra de 6 y, tras contestar la Z, decidió pasar palabra, concluyendo la primera vuelta de El Rosco con 21 aciertos, sin fallos y con 54 segundos de tiempo.

Jaime llegó a la Z y al final de la ronda con 17 aciertos y 31 segundos, yendo a rebufo de su contrincante y viendo como se le complicaba la prueba. Ambos rivales fueron intercambiando turnos hasta que el onubense decidió plantarse con 22 aciertos.

Con el empate en el horizonte, Orestes comentó: "Roberto, no sé lo que voy a hacer. Tengo una opción en la P y el gusanillo me dice que la tire, pero no las tengo todas conmigo".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El concursante se la jugó en la P y falló, por lo que se vio obligado a acertar la X o la F para vencer a su rival y evitar La Silla Azul: "O me viene la Virgen a ver o no...", admitió el burgalés.

Pero acertó la X en un intento desesperado: "He dicho la primera que me ha venido a la cabeza", afirmó, llevándose en el último segundo el Rosco del día y enviando a Jaime a jugarse su continuidad en el programa de Antena 3 el próximo martes ante un nuevo aspirante.