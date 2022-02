Ana María Aldón, tras las acusaciones de 'tacañería' a José Ortega Cano: "Mi marido da la vida por su familia y por mí"

La lista de personas aludidas e indignadas por las palabras de Rocío Carrasco en la segunda entrega de Montealto, regreso a casa continúa creciendo. Raquel Mosquera, Rosa Benito y, como no podía ser de otra manera, José Ortega Cano. El diestro no ha salido a defenderse, pero Ana María Aldón sí ha dado la cara por su marido.

Ortega Cano apareció el pasado viernes en el programa sobre la casa de Rocío Jurado al recordar la boda que celebraron los dos. Rocío Carrasco señaló que fue su madre quien pagó la mayoría de los gastos del evento, aludiendo que el torero no le gustaba gastar su dinero.

Ana María Aldón, que ha confesado que vio el programa y escuchó testimonios que no concuerdan con lo que lleva viviendo los últimos 10 años de relación, se ha defendido de las acusaciones en Viva la vida, donde trabaja como colaboradora.

Ana María Aldón confirma que José Ortega Cano vio la emisión especial de Rocío Carrasco: "Montealto, regreso a la casa".



"Mi marido no es tacaño", comentó la exconcursante de Supervivientes ante la duda de la presentadora del programa de Telecinco: "Mi marido da la vida por mí y por su familia, lo llevo viviendo casi 10 años".

Comentó que tienen economías separadas, pero que antes de su participación en el reality le pagó la carrera y todo lo que necesitó. "Cuando volví quise ajustar cuentas y me dijo 'no me debes nada'", ha relatado, desmontando las declaraciones de Carrasco.