El exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn (Chippenham, 1949), acudió a Madrid este lunes para participar en la presentación de la propuesta de reforma fiscal de Unidas Podemos. Tan suave en las formas como directo en sus afirmaciones, Corbyn representó hasta 2020 uno de los principales referentes de la izquierda a nivel europeo al frente de una formación en la que conviven socialdemócratas, socialistas y sectores más próximos al espacio que en España podría representar Podemos.

El dirigente británico se desempeñó entre 2015 y 2019 como líder de la oposición a los gobiernos conservadores de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, y en 2017 quedó a apenas dos puntos y medio de ganar las elecciones. En 2019 hizo bandera del programa más progresista del laborismo en décadas, pero cosechó una sonora derrota frente a Johnson que le obligó a anunciar su dimisión, que terminaría haciéndose efectiva en 2020. Sustituido por el moderado Keir Starmer, actualmente ha sido expulsado de su antiguo partido por su supuesta tibieza ante algunos episodios antisemitas en la formación. Tras el acto de este lunes, 20minutos pudo charlar con él.

¿Ha profundizado la crisis de la Covid la desigualdad?

Hay mucha evidencia de que sí, en el sentido de que los salarios se han congelado en la mayoría de los países y, cuando se han puesto en marcha herramientas como los ERTE, nunca se ha garantizado a los trabajadores el 100% de sus ingresos. Mientras, a la mayoría de las grandes compañías y la gente más rica les ha ido muy bien.

Una reforma fiscal progresista, como usted defiende, ¿puede llevarse a cabo solo a escala nacional?

Esto es fundamental, y probablemente la pregunta más importante a la que nos enfrentamos. A menos que haya una estrategia coordinada sobre la tributación de las multinacionales, las empresas ganarán mucho dinero y los países lo perderán. Necesitamos información país a país de las actividades de cada empresa. Muchas de las empresas grandes y conocidas pagan muy, muy pocos impuestos en los países donde operan, así que es necesaria una respuesta europea amplia. Hasta cierto punto, la OCDE y el G7 lo han reconocido al acordar un tipo mínimo para el impuesto de sociedades. Pero no es suficiente, es necesario un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo y otro sobre la riqueza.

¿Cree que la gestión de esta crisis, con políticas expansivas, implica el fin de la hegemonía neoliberal?

Me gustaría pensar que sí, pero no es automático. Cuando las ideas económicas neoliberales avanzaron con fuerza en los años 70 y 80 las corporaciones multinacionales eran poderosas. Ahora lo son mucho más, y mucho más grandes de lo que lo eran entonces. Y eso significa que tiene que haber una respuesta global al poder de esas corporaciones que todavía no se ha producido, solo ha comenzado.

Sus recetas “radicales”, como usted mismo las definió, no llegaron a triunfar en Reino Unido. En España, Podemos ha perdido una considerable fuerza desde sus máximos de 2015. ¿Qué cree que han hecho mal?

Si vas a las comunidades de clase trabajadora y todo lo que les ofreces es una subida de impuestos, aunque sea a cambio de algunas mejoras en los servicios públicos, no vas a obtener una buena respuesta. Consigues mucho más si dices que vas a redistribuir la riqueza a través de poner en marcha impuestos a los más ricos y a las empresas más grandes: es justicia fiscal. Pero es muy difícil transmitir ese mensaje cuando tenemos unos medios de comunicación obsesionados con el éxito de la gente que tienen enormes cantidades de riqueza. Siempre digo que si quieres servicios públicos de buena calidad, cuestan dinero, y por eso no deberíamos permitir que un gran número de personas que están en lo alto [de la pirámide social], los más ricos, escapen de los impuestos.

¿Qué opina del programa de fondos europeos?

Creo que es bueno que haya un plan, que haya apoyo. Pero la UE fue muy lenta a la hora de gestionar la pandemia, muy poco efectiva al distribuir inicialmente las vacunas, y creo que podría y debería haber hecho mucho más para desafiar el poder de AstraZeneca y Pfizer, que han tenido enormes beneficios gracias a una vacuna desarrollada con fondos públicos. Eso implica hablar de la propiedad de las patentes.

El exlíder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, durante la entrevista. Jorge París

¿Al Reino Unido le hubiera ido mejor si siguiera en la UE durante la crisis de la Covid?

Bueno, la UE se ofreció a cooperar con el Reino Unido al principio de la pandemia. El Gobierno británico dijo que podía ocuparse de todo por su cuenta, y luego se dio cuenta de que no era así, porque las vacunas se fabricaban en Bélgica. Y no estoy proponiendo que el Reino Unido se reincorpore a la UE, no creo que eso sea posible políticamente, pero sí creo que debe haber una cooperación económica y cotidiana mucho más estrecha con la UE. Y el Gobierno británico que lidera Boris Johnson va exactamente en la dirección opuesta, y parece pasar el día buscando conflictos.

Seis años después de votarse el Brexit, ¿está el Reino Unido mejor?

No, aunque creo que ningún país europeo lo está a causa de la Covid. Pero la pérdida de la relación comercial con Europa y la reducción del número de empresas europeas capaces de comerciar con el Reino Unido, y viceversa, obviamente ha dañado la economía británica. Sería mucho mejor si el Reino Unido hubiera firmado una unión aduanera integral con la UE.

La socialdemocracia europea parece recuperarse después de años de declive. Ha ganado en Alemania, ha conseguido mayoría absoluta en Portugal, el laborismo va al alza en su propio país. ¿La sociedad está girando a la izquierda?

Creo que la sociedad está asustada por las consecuencias de la pandemia, y creo que muchas personas que sentían que les estaba yendo bastante bien, que tenían su propia casa, tenían un coche, tenían un buen trabajo... de repente descubrieron con la Covid que no tenían nada de seguridad. La gente ha empezado a repensar sus actitudes sociales, y creo que las consecuencias políticas de la pandemia en los próximos años serán importantes, en el sentido de que la gente pueda redescubrir esa solidaridad con la comunidad.

El crecimiento del apoyo a la izquierda siempre ha sido una combinación de apoyo a los partidos socialdemócratas y socialistas. En Portugal, aunque en este momento el Partido Socialista tenga una pequeña mayoría absoluta, solo la alcanzaron gracias a la coalición con el Partido Comunista y otros partidos de izquierda. De la misma forma, el Gobierno de España cuenta con Podemos y con el apoyo externo de otros partidos. En Alemania, mucha gente que había votado previamente por Die Linke votó por el SPD para que alcanzara el Gobierno, pero eso no significa que hayan renunciado a sus ideas socialistas, y presionarán al Gobierno socialdemócrata alemán.

Yo tenía mucho interés en que el Partido Laborista pudiera representar esa coalición de ideas socialdemócratas y socialistas en el Reino Unido, pero desgraciadamente no pudimos ganar las elecciones de 2019 porque la brecha entre [quienes votaron] quedarse o abandonar la UE era demasiado grande. Yo dije a la gente que si vivía en malas condiciones en Londres y había votado por quedarse, sus intereses eran exactamente los mismos que los de las personas que vivían en malas condiciones en el norte de Inglaterra y que habían votado por irse. Lo que necesitábamos era un gobierno decidido a lograr la justicia social. Boris Johnson ofreció una cosa muy simple: "Ejecutaremos el Brexit". Lo hizo sin ni siquiera explicar lo que eso significaba, y la mayoría de los medios nunca le preguntaron.

¿Cree que el premier Johnson terminará dimitiendo por el escándalo de las fiestas?

Boris Johnson nació con teflón en la piel, y tiene la capacidad de transmitir lo que alguna gente cree que es un cierto encanto de clase alta, y sabe escapar de las consecuencias de todo lo que hace. Ha hecho eso la mayor parte de su vida, pero su flagrante negación de lo que ocurrió en Downing Street, cuando claramente ocurrió... Es extraño que haya nombrado a alguien para investigar si hubo una fiesta en su propia casa. Yo soy capaz de recordar si hay un evento en mi casa, me sorprende que él no pueda. Yo no necesito que nadie me investigue para decidir si estaba en casa una tarde concreta o no. Ojalá la presión y las críticas fueran por la cantidad de niños que viven en la pobreza, por el número creciente de personas sin hogar, por las listas de espera para los hospitales, por la infrafinanciación del sistema sanitario y por la enorme improvisación que hubo bajo su mandato durante la Covid.

¿Cree que finalmente se desatará una guerra en Ucrania?

La situación en Ucrania es muy, muy peligrosa. Hay una acumulación de fuerzas en el lado ruso de la frontera, y hay un suministro masivo de armas letales a Ucrania por parte de los países de la OTAN, sobre todo EEUU y el Reino Unido. Debería haber una retirada tanto del ejército ruso como de las fuerzas de la OTAN, y tiene que haber un acuerdo de paz a largo plazo. Creo que la intervención de los gobiernos alemán y francés para intentar lograr una solución diplomática es mucho más útil que la del Reino Unido y los EEUU, que parecen solo estar proveyendo armas. Los derechos humanos significan reconocer las necesidades de la gente, significan desafiar a quienes los violan, incluida Rusia o cualquier otro país. Pero una guerra no va a solucionarlo. Bombardear no trae paz, ni justicia social, ni derechos humanos. Mata gente, y las consecuencias duran décadas.