El Papa Francisco explica por qué no vive en el apartamento papal: "No soy tan santo, necesito relaciones humanas"

El Papa Francisco conversó este domingo con el presentador Fabio Fazio en el programa televisivo Che tempo che fa, donde se sinceró sobre su día a día. Tanto es así que en la entrevista, que se desarrolló por vía telemática, el soberano de la Ciudad del Vaticano admitió que necesitaba socializar y tener amigos.

El representante eclesiástico contó que le gusta relacionarse con la gente y que tiene pocos amigos, pero que los que tiene son de verdad. Por este motivo no vive donde lo hicieron los anteriores Papas.

"Esa es una de las razones por las que no me fui a vivir al apartamento papal. Los papas de antes eran santos, pero yo no puedo hacerlo, yo no soy tan santo. Necesito las relaciones humanas, entonces por eso vivo en el Hotel Santa Marta", reconoció.

"Il senso dell’umorismo è una medicina. Il senso dell’umorismo ti fa relativizzare le cose e ti dà una grande gioia. Questo fa tanto bene."



El Papa Francisco explicó que en el Hotel Santa Marta puede comunicarse con otras personas. "Encuentras a gente que habla con todos. Te encuentras amigos. Es una vida más fácil para mí, no tengo ganas de hacer lo otro. No tengo fuerzas, y las amistades me dan fuerza", añadió.

Por otro lado, sobre sus hobbies, el entrevistado contó que le gusta bailar tango y que escucha música clásica. De hecho, bromeó con que alguien que no baila tango no es de Buenos Aires.

El programa de televisión es un show de entretenimiento al más puro estilo El hormiguero por el que han asistido artistas como Matt Damon y Lady Gaga o los políticos Nancy Pelosi y Barack Obama y ahora, también el Papa Francisco.