Alicia Senovilla habla del desmayo viral

El pasado sábado la televisión autonómica de Castilla la Mancha vivió una de sus noches más intensas. Sandrina, una de las participantes de A tu vera se desvanecía en directo después de haber tenido serias dificultades para defender la canción con la que se jugaba su pase a la final del concurso.

El video del supuesto vahído y la crisis de ansiedad de su madre, que se encontraba en una de las gradas del público, acumula más de un millón de reproducciones en las redes sociales, siendo ya uno de los desmayos más imitados.

Una anécdota que se ha viralizado y que ha puesto a Alicia Senovilla, presentadora del exitoso formato de CMM, de máxima actualidad: "Fue un susto muy gordo porque sobre todo no sabíamos lo que estaba pasando con la madre. Sandrina estaba muy nerviosa porque la valoración del jurado no fue buena y ella no acepta muy bien las críticas, en cualquier caso no ocurrió nada más grave", dice en una charla con 20minutos.