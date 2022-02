Las lágrimas de Irene Rosales

La polémica exclusiva que Kiko Rivera concedió hace unos días para desvelar un hecho concerniente a la salud de su hermana, sigue acaparando todos los titulares. El cantante, que asegura estar arrepentido de haber traspasado todos los límites, se encuentra en una situación crítica. Con la imagen devaluada y el pelotón mediático preparado para el fusilamiento, ha optado por permanecer resguardado hasta que amaine el temporal.

Es su mujer, Irene Rosales, la que ejerce de portavoz. Así ocurrió el pasado fin de semana en Viva la vida. Tras la conexión con los compañeros de Telecinco, Irene se quebró. Dicen que no dejó de llorar y que se encontraba francamente mal. Aunque estaba flanqueada por algunos amigos, se la percibía rota, inestable y tremendamente incómoda. Fuentes presenciales cuentan a 20minutos que Irene no sabía dónde meterse ni que contestar ante las preguntas de la prensa: "No quería mentir, pero también es consciente de que Kiko se puede enfadar si dice algo que no debe", dicen a este periódico.

Irene buscó consuelo en aquellos que, lejos de mercadeos, se preocupan por su porvenir y halló consejos que, por momentos, parecían reproches o prohibiciones. Hacen bien en no utilizar eufemismos ni pretender tapar el sol con un solo dedo. Para su fortuna, no todos los adosados que la rodean la reverencian ni le hacen creer que está acertada en ese papel de esposa abnegada y aparentemente sumisa.

La procesión va por dentro y eso que para Semana Santa siguen quedando demasiadas mascarillas por usar. La relación con Kiko no está en su mejor momento y son muchos los que hacen apuestas sobre el tiempo que seguirán juntos.