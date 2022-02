Un informe veu "factible" la jornada laboral de 4 dies però la grandària de les empreses valencianes pot ser un "fre"

Així ho ha explicat aquest divendres el coordinador del projecte acadèmic d'Avalem Territori, Jorge Hermosilla, durant la presentació de les publicacions 'La reducción de la jornada laboral. Aportaciones para el debate' i 'La innovación territorial para el empleo', en un acte que ha comptat amb el conseller d'Economia Sostenible, Comerç i Treball, Rafa Climent, i el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu.

En la publicació han participat equips d'investigació de la Universitat de València, la Universitat Jaume I i la Universitat d'Alacant, que han realitzat "una fotografia sobre la situació actual" a la Comunitat amb l'objectiu de "donar les claus i els arguments" que permeten oferir un debat sobre l'oportunitat de la reducció de la jornada, ha explicat Hermosilla.

Després d'analitzar la situació en 14 comarques i entrevistar a representants de les organitzacions sindicals i de l'empresariat valencià, es constata que "és fonamental treballar en l'organització del treball, en la formació, en els processos innovadors, i en la flexibilització", ha apuntat l'investigador.

De fet, l'estudi reflecteix que "els sindicats, en línies generals, veuen més factible reduir la càrrega d'hores diària a un llindar màxim de 53 hores setmanals, en cinc dies, amb manteniment de salari, mentre la jornada de 4 dies i 32 hores encara valoren que es troba en un horitzó llunyà", ha comentat. Quant a la visió de l'empresariat, en general, afig que no veu necessària la reducció ja que no considera que augmentarà la productivitat i valora amb major interés la flexibilitat d'horaris.

En qualsevol cas, el document elaborat per les universitats valencianes apunta que la reducció de la jornada laboral "no es pot generalitzar a tots els sectors" de la mateixa manera i que, a més de la grandària de les empreses, caldrà tindre en compte el seu sector d'especialització.

En aquest sentit, el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, ha assenyalat que la reducció de la jornada "és un debat que s'ha obert des de l'Administració" i ha assegurat que "només es pot fer de la mà i amb el consens dels agents socials i econòmics".

Lluny d'imposar, ha dit, la seua intenció és "atendre a la voluntat de les empreses que vullguen fer eixa reducció" per a ajudar-les a millorar la seua "productivitat i competitivitat" amb l'"objectiu clar de donar ocupació a més gent".

Des del seu punt de vista, "és qüestió de treballar-ho", també amb les empreses de menys de 10 treballadors i veure on poden guanyar eficiència. En aquest sentit, ha instat també les empreses a canviar de mentalitat i a "deixar l'individualisme de banda per a cooperar" entre elles.

AJUDES DE LABORA

Per a facilitar que les empreses avancen en la reducció de jornada, Climent ha confirmat que, "en breu", s'engegaran les ajudes de Labora per a donar suport a les empreses que se sumen a la jornada laboral de quatre dies durant el primer, segon i el tercer any.

Climent ha insistit que es tracta d'un projecte voluntari que pretén que "treballant menys puguem ser més productius i generar més ocupació". Segons el conseller, "la transformació del mercat laboral requereix explorar nous camins en l'organització del treball que permeten conciliar la vida personal dels treballadors i treballadores amb la productivitat empresarial, aprofitant la innovació i les noves tecnologies".

El conseller s'ha mostrat segur de la viabilitat del projecte. De fet, ha indicat, "des de fa mesos estem mantenint contactes amb empreses que pogueren estar interessades, ens hem reunit amb la patronal i els sindicats, i hem preparat un projecte pilot per a ajudar les empreses en aquest període de transició, que pot durar fins a després d'anys".

En la seua opinió, la clau és "ser capaços de canviar la manera de treballar en algunes empreses, de ser més eficients". "D'aquesta manera sí es podria reduir la jornada laboral sense que l'empresa veja minvada la seua competitivitat", ha aclarit.

En la mateixa línia, el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha defès la implantació progressiva de la jornada laboral de quatre dies "fent les coses bé, experimentant a poc a poc, amb ajudes públiques per a anar avançant i no per decret".

"Si som capaços de millorar eixa productivitat podem produir el mateix en menys hores i això és avantatge mediambiental, econòmica i de salut laboral, és un cercle permetrà millorar la vida de les empreses i de la gent que treballa en elles", ha assegurat.

Nomdedéu ha ressaltat que la Comunitat Valenciana és "pionera" amb les ajudes que engegarà per a ajudar les empreses a reduir la jornada laboral. "Espanya s'està fixant en nosaltres" i el Ministeri d'Indústria està en permanent contacte amb una persona del seu equip per a traure enguany ajudes específiques en la mateixa direcció, arran d'una proposta que va presentar en el seu moment Més País, ha explicat.

PROVA PILOT EN L'ADMINISTRACIÓ

A més, Climent ha desvetlat que en l'administració s'està pensant a fer "alguna prova pilot", encara que haurà de ser un tema conveniat amb sindicats i administració i ha posat com a exemple el cas del 'teletreball', on segons ha dit, la Conselleria d'Economia Sostenible és un "referent" i dona mostres d'eficiència i competitivitat. Així ha assenyalat que 2021, any de pandèmia on gran part del personal va teletreballar, el seu departament ha executat el 98% del pressupost destinat a subvencions a pimes, etc.

INNOVACIÓ "DESIGUAL"

D'altra banda, s'ha presentat la publicació 'La innovación territorial del empleo en la Comunitat Valenciana'. Les universitats analitzen els processos d'innovació que condicionen el desenvolupament de sectors econòmics relacionats amb determinats territoris de la regió i advertixen una capacitat d'innovació "molt desigual" tant en les organitzacions empresarials com en l'adaptació dels treballadors davant els canvis presents i futurs, on "la formació adquireix un rol imprescindible", ha remarcat el coordinador d'Avalem Territori, Jorge Hermosilla.

Per a Climent, aquesta publicació "constitueix un instrument de coneixement de totes les realitats territorials i de com està conformat el seu teixit productiu i les oportunitats que poden sorgir en cada territori per a la millora de l'empleabilitat de qualitat".