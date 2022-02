L'AVL prepara un vocabulari de la Muixeranga

Segons l'AVL, Ferrer ha anunciat la publicació del vocabulari de la Muixeranga que "iniciarà una nova col·lecció de vocabularis que, a més de les definicions de les paraules, també tindrà fotografies i il·lustracions". "Quan expliques alguna paraula de la Muixeranga és més complicat comprendre-ho si no es veu dibuixat", ha indicat Ferrer, que s'ha mostrat "obert a totes les innovacions", ha detallat el consistori.

Mitjançant el conveni subscrit, l'Ajuntament es compromet a mantindre el nomenclàtor oficial de les vies urbanes; la retolació de les vies públiques i de les dependències municipals, així com a tindre la web municipal en valencià i a fer també la promoció i difusió de les activitats municipals.

A més a més, es continuarà garantint la continuïtat de l'Agència de Promoció del Valencià; es facilitaran les instal·lacions per a la celebració d'actes organitzats per l'AVL; es continuarà oferint, almenys, la meitat de la programació cultural i de l'oferta formativa municipal en valencià i s'assegurarà que els servicis municipals que tinguen relació directa amb el públic estiguen atesos per funcionaris que compten amb la capacitació lingüística adequada, ha informat el consistori.

Per la seua banda, l'AVL assessorarà lingüísticament a l'Ajuntament i les associacions del municipi mitjançant consulta escrita o telefònica o jornades formatives; designarà un representant en els Premis Literari Ciutat d'Algemesí; incorporarà com a preferent a l'alumnat de col·legis i instituts d'Algemesí en els programes de difusió de la llengua i la literatura; posarà a la disposició del consultori la seua programació cultural pròpia com són les exposicions itinerants de l'Escriptor de l'Any, presentacions de llibres, o espectacles i proveirà la biblioteca amb les seues publicacions.

Segons l'alcaldessa, Marta Trenzano, "la firma d'aquest conveni és una bona notícia ja que, l'Ajuntament d'Algemesí i l'AVL podran continuar col·laborant de forma més intensa i coordinada en accions que siguen positives per al poble i que promoguen de forma efectiva el coneixement i l'ús del valencià".