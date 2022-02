George Pehlivanian i Anastasia Kobekina actuen al Palau en substitució d'un altre director i violoncel·lista

Director i solista substitueixen el mestre Pinchas Steinberg i al violoncel·lista Damián Martínez, que van cancel·lar les seues actuacions per indisposició i per coronavirus, respectivament, el cap de setmana passat, informa el coliseu.

El públic podrà escoltar dos obres de Piotr Ilich Chaikovski. En primer lloc, les 'Variaciones sobre un tema Rococo, op. 33' en versió Fitzenhagen, que seran interpretades per Kobekina i el seu violoncel Antonio Stradivarius del 1698. Aquesta composició substitueix el 'Concerto Ballata' per a violoncel de Glazunov inicialment programat.

La resta de l'actuació prevista no varia, amb la 'Sinfonía nº 1 en sol menor, op. 13 Sueños de invierno' del compositor rus per a completar aquest programa profundament romàntic.

Pehlivanian ha sigut director titular i artístic de la Slovenska Filharmonija i principal director convidat de la Staatsphilharmonie Rheinland- Pflaz, Residentie Orkest del Faig i de la Wiener Kammerorchester, a més de dirigir prestigioses formacions com la London Philharmonic Orchestra.

Kobekina, descrita per 'Le Figaro' com una "músic incomparable", és lloada per la seua musicalitat, tècnica i personalitat. Com a solista ha actuat amb orquestres de renom mundial com la Konzerthausorchester Berlin, després del que en 2019 va guanyar la medalla de Bronze en la XVI International Txaikovski Competition a Sant Petersburg.