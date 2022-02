Rocío Carrasco continúa abriendo estancias de la recreación de la que fue su casa en el programa Montealto: regreso a la casa. Telecinco emite este lunes una nueva entrega en la que se verá el baño en el que se maquillaba Rocío Jurado. Sin embargo, la entrada del pasado viernes dio para mucho y algunas personas han respondido a las palabras de la protagonista.

En el dormitorio de su madre, Rocío Carrasco se encontró algunas medallas que su padre, Pedro Carrasco, ganó como boxeador. En ese momento, aseguró que Raquel Mosquera tiene todos los recuerdos y trofeos, por lo que ella se quedaría esos objetos, ya que no tiene ninguna pertenencia de su difunto padre.

"Ella ya no es la viuda de mi padre, ¿no? Porque ahora está casada... Bueno, no sé. No me han dado nada, solo tengo lo que tenía mi madre", declaró Rocío Carrasco.

Que Raquel Mosquera no le ha dado ni un trofeo de su padre a Rocío😳😳😳 “Las cosas no se hicieron como se deberían hacer y mucho menos se han contado como son, por eso he hecho el documental 🔥🔥#Montealto pic.twitter.com/pp9SyKYr3J — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 5, 2022

El domingo, Raquel Mosquera quiso responder en Viva la vida, programa en el que colabora, y lo primero que destacó es que ella iba a ser su "viuda toda la vida", hasta el día en el que se muera.

"Ella prefirió lo que tiene más valor económico y yo lo que tiene más valor sentimental", sentenció la peluquera. "Cuando falleció mi marido no había testamento. Le correspondía una parte a su hija y otra a mí como viuda. Yo estaba bastante mal, ella llevaba abogado. Yo no. A día de hoy, yo no hubiera firmado ese cuaderno particional".

Versión completa de Raquel Mosquera y la Herencia de Pedro Carrasco, siempre la misma.@javieroliveira_

Hilo pic.twitter.com/nnwngJUCrE — Tessa ® 💙💚 (@TessaHeaven) February 6, 2022

"Me quedé con todos sus trofeos, ella con la casa y la finca. Las dos firmamos. No debe decir ahora que no tiene trofeos de su padre, ¿vosotros creéis que iba a firmar algo si no quiere?", preguntó en el programa de Emma García.

"Preferí quedarme con lo sentimental y renuncié a parte de lo económico", añadió Raquel Mosquera. "Dice que ella fue generosa conmigo por dejarme la peluquería, pero que quede claro que Pedro y yo nos metimos en la compra de los locales. Los he pagado yo durante todos estos años, nadie me ha dejado nada, lo montamos Pedro y yo".

Además, la peluquera aseguró que le propuso a Rocío Carrasco que se llevara parte de los trofeos, pero ella "no le dio importancia" y solo le pidió un busto que tenían y un reloj. Aun así, Alejandra Rubio defendió que había propiedades, como el piso del Paseo de la Habana, que eran solo de su padre, por lo que era lógico que los heredara Rocío.