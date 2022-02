CSIF avisa de falta de mestres en borsa per a cobrir les baixes i insta Educació a actualitzar les especialitats

Aquesta circumstància es produeix "tot i haver-hi docents que han obtingut eixes habilitacions en els últims anys, però als quals Conselleria no permet actualitzar-les en el sistema". Segons CSIF, en la borsa única del cos de mestres d'inici de curs existien 14.635 docents interins inscrits.

Els qui ho van fer a partir d'agost de 2018 o han aconseguit una nova habilitació des d'aleshores, únicament estan registrats en una especialitat, que és per la qual van concórrer a l'oposició. "Des d'aleshores, Conselleria no ha obert un procés nou d'adquisició d'especialitats, la qual cosa impedeix, per exemple, que un docent habilitat per a Primària puga optar també a plaça de Música si ha adquirit aquesta especialitat en els últims quatre anys", ha detallat la central.

Aquesta situació contrasta amb el fet que en les últimes adjudicacions ordinàries ja no quedaven docents de Música en borsa per a cobrir les baixes. El mateix ocorre amb altres especialitats com a Audició i Llenguatge o Pedagogia Terapèutica.

CSIF considera "injust" que per "falta d'agilitat administrativa un docent no puga optar dins de la seua borsa a aquelles places que s'ajusten a la seua formació i titulacions", tal com explica en l'escrit presentat davant Conselleria.

En el mateix document adverteix que està havent-hi "molts problemes per a l'adjudicació de places a través de les adjudicacions contínues, la qual cosa obliga l'administració a recórrer a les de difícil cobertura, que teòricament són una solució per a casos extrems, es demoren més i no garanteixen la cobertura final de la plaça, la qual cosa perjudica la formació de l'alumnat en allargar-li l'absència de docent".

El sindicat recalca que aquesta situació que s'està produint de falta de personal especialista en borses del cos de mestres per a cobrir baixes "podria solucionar-se en gran mesura permetent una actualització d'especialitats", que sí es produeix entre funcionaris de carrera, amb comissions mensuals, per la qual cosa exigeix que també es duga a terme per a funcionaris interins en lloc de mantindre-la paralitzada des de 2018.

La central sindical reivindica "un procés més dinàmic d'adquisició de noves especialitats" i posa l'accent principalment que en l'actual època de pandèmia, amb un elevat nombre de baixes, "resulta imprescindible que la borsa ordinària per a substituir el personal siga àgil i estiga actualitzada".