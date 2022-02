UP proposa un pla de contingència sanitària que garantisca l'assistència a pacients no COVID

"El sistema sanitari públic ha de ser reforçat i els recursos humans dels quals disposa, incrementats, perquè la pandèmia no pot tornar a posar en una situació difícil o col·lapsar un servici essencial per a la vida", reivindica la síndica d'UP, Pilar Lima, en un comunicat.

Al seu juí, es necessita una reacció immediata que materialitze la garantia assistencial davant futures crisis sanitàries i evite les conseqüències assistencials de la saturació del sistema valencià de salut.

UP, que governa a la Comunitat amb PSPV i Compromís, veu necessari un pla que actue a l'arrel del problema per a mantindre la garantia, la qualitat assistencial i permeta delimitar recursos davant situacions límit perquè els servicis no se saturen ni es deterioren, implementant un pla d'acció immediata que ens permeta garantir l'atenció als pacients no COVID en el conjunt del sistema valencià de salut.

Segons la seua proposta, aquest pla hauria d'establir una distribució de recursos materials i personal sanitari necessari per al ple funcionament dels servicis que atenen a pacients, COVID i no COVID o amb patologies no relacionades amb l'eventual crisi sanitària que s'aborde.

També planteja l'activació de recursos per al reforç dels servicis implicats en la cadena assistencial del pacient amb COVID; és a dir, centres de salut d'Atenció Primària, servicis d'Urgències, servicis de Medicina Interna, servicis de Pneumologia, servicis de Medicina Intensiva i els servicis amb major risc de col·lapse per a evitar la saturació i poder fer front a l'eventual crisi sanitària.

El grup 'morat' proposa que el pla s'engegue sota criteris estrictament epidemiològics i de salut pública, tenint en compte indicadors de saturació del sistema sanitari ajustats als recursos reals i no basats en recursos potencials.

Sobre aquest tema, després de destacar el procés de vacunació massiva com un punt d'inflexió en la lluita contra el virus, Lima alerta que l'alt nivell de contagis amb la variant ómicron provoca derivar recursos sanitaris essencials. "L'emergència COVID que generen les successives onades engoleix el gruix dels recursos que conté el nostre sistema sanitari públic", assevera, i adverteix que afecta tant a l'atenció primària com a l'especialitzada.

Com a exemple, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica assenyala "amb gran preocupació" la reducció en l'activitat diagnòstica per a detectar els casos de càncer a temps i considera fonamental garantir la continuïtat de l'assistència, diagnòstic, i tractament de les malalties greus no-COVID per a evitar un excés de mortalitat.

Una altra conseqüència de la sisena onada és l'alta incidència sobre el personal d'infermeria, com va traslladar el sindicat SATSE, però també en el facultatiu. Açò se suma a la seqüela emocional dels sanitaris, ja que ha continuat augmentat la síndrome 'burnout', així com l'estrés laboral i la fatiga progressiva, apunta la també portaveu de Sanitat d'UP.

A més, valora positivament la presentació del Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023 per part de la Conselleria de Sanitat, en considerar que "va en la bona direcció". Entre altres qüestions, reconeix l'atenció primària com a eix vertebrador del sistema sanitari i estableix com a línia estratègica el seu enfortiment mitjançant un increment de recursos.