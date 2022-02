Fran Rivera se enfrenta a la prensa y pide respeto para su hija Tana: "Que la dejéis tranquila, ella no tiene que soportaros"

Cayetana Rivera se ha convertido en una de las protagonistas del momento por su relación sentimental con un empresario sevillano diez años mayor que ella, Manuel Vega, que presuntamente no sería del agrado de parte de la familia Alba.

Se ha visto en los últimos días a la pareja acudiendo juntos al Salón de Moda Flamenca celebrado en Sevilla. Feliz y enamorada, se trata de la primera aparición pública de la joven con su chico, que, no obstante, y según señalan varios medios, los padres de ella sí estarían encantados.

Francisco Rivera, su padre, ha reaccionado a la creciente exposición mediática sobre su hija y, enfadado con la prensa, ha pedido respeto "Que la dejéis tranquila, ella no tiene que soportaros a vosotros".

Además, ha preferido no opinar sobre la última polémica protagonizada por su hermano Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja rompió la semana pasada su silencio en exclusiva para la revista Lecturas y dio detalles de la relación con su familiar.

Entre ellos, que hace años salvó la vida de Isa, después de que la joven estudiante de Derecho intentara autolesionarse. "La pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas".

"Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema", afirma el artista, que se siente muy decepcionado con su familiar. "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!", exclama indignado.

Unas declaraciones que le ha conllevado multitud de críticas, que se le caigan contratos de trabajo y que se rompan definitivamente los lazos con su hermana Isa.