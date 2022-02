Cvirus.- CSIF demana garbellats serològics a sanitaris en haver-hi prop 1.900 sanitaris de baixa a la Comunitat

En concret, segons les últimes dades subministrades per Conselleria amb data 3 de febrer, 1.824 casos de baixa i 60 en quarantena. Sobre aquest tema, CSIF recalca que aquestes dades demostren la necessitat de reforçar la plantilla i "la urgència d'actuacions de protecció al personal" ja que amb aquests garbellats periòdics se sabria el grau d'immunitat dels treballadors des del subministrament de la tercera dosi. També reclama una avaluació específica a afectats per covid persistent.

El sindicat considera "fonamental" aquests garbellats per a aconseguir "la detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2, l'establiment a compte de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions i la disponibilitat de la informació indispensable per a la vigilància epidemiològica amb el detall adequat per a la presa de decisions". D'aquesta manera, s'evitaria que els contagis "augmenten o es repetisquen, o que els afectats patisquen seqüeles persistents".

CSIF urgeix igualment a major protecció de la salut dels professionals amb altres actuacions, com dotar les unitats de vigilància de la salut amb el personal adequat, ja que en l'actualitat resulten insuficients i les que existeixen tenen vacants per cobrir de metges i d'altres tècnics especialitzats en l'àmbit laboral.

La central sindical ja va comentar que la renovació dels vora 6.000 professionals de reforç covid al desembre resultava "insuficient" i va exigir recuperar als aproximadament 3.000 més cessats el 31 de maig de 2021.

CSIF, de la mateixa manera, recorda la greu situació de les plantilles, amb una alarmant escassetat de personal.

En aquest sentit recalca la importància de la creació d'11.000 noves places estructurals en la sanitat valenciana per a poder oferir una atenció amb la qualitat adequada a l'usuari.

El sindicat adverteix que les nombroses baixes actuals, en molts casos no substituïdes, aguditzen la precarietat de plantilles i el col·lapse en l'atenció.