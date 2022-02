L'activista LGTBI trans i 'tiktoker' Daniela Requena entra a l'executiva del PSPV de la provincia de València

Nascuda a València fa 30 anys, la periodista i escriptora comença aquesta etapa en la nova comissió executiva provincial com a secretària de l'àrea LGTBI i Diversitat.

"Reforcem el nostre compromís amb polítiques públiques i el suport de la ciutadania en una societat sense discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. Els i les socialistes seguim avançant en el respecte i la llibertat i en la conquesta de nous drets per a totes i tots, sense exclusió", reivindica Bielsa en un comunicat.

El recentment proclamat secretari general del PSPV de València defèn així que el seu partit aposta fermament, "sense fissures ni titubejos", per la defensa dels drets LGTBI: "Estem convençuts que aquesta nova etapa ens permetrà trobar nous espais per a mantindre una escolta activa amb les necessitats d'aquest col·lectiu".

Per la seua banda, Requena avança que el seu treball en l'executiva provincial serà "lluitar amb fermesa" per a ampliar els drets del col·lectiu LGTBI. Un objectiu que ja realitzava de forma altruista a través dels seus vídeos on denunciava les desigualtats i els problemes socials als quals s'enfronta aquest col·lectiu.

"La política, a més de servir com a altaveu, és un instrument transformador -manifesta-. Em sent orgullosa de poder estar al capdavant d'una secretaria el centre de la qual d'acció política siguen les persones trans i l'engegada d'accions per a posar fre a la violència que s'exerceix contra elles".

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, ciutat on va iniciar la seua transició a dona, Daniela Requena ha treballat com a redactora en mitjas com 'Cuore' o en el programa 'Sálvame' de Telecinco.

La seua marxa en xarxes socials es va iniciar quan va decidir compartir la seua cirurgia de reassignació sexual. Actualment té més de 825.000 seguidors en TikTok i prop de 55.000 en xarxes com Instagram.

Requena ha participat en programes com 'El Objetivo' o 'Sábado Deluxe' i va fitxar com col·laboradora de 'Espejo Público' per a participar en la secció d'entreteniment. També ha obert un nou camí professional amb la publicació del seu primer llibre, amb l'editorial Planeta, a principis de 2022.