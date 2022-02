Nissy y Laila ('Secret Story') desvelan que sufrieron abusos con 8 años

La curva de la vida de Nissy y Laila, las hermanas de Secret Story, ha sido extremadamente dura. Ambas han tenido una vida muy dura, pero hay un hecho que sobresale del resto.

"A los ocho años tuve abusos y solo lo sabe mi hermana", dijo Laila entre lágrimas, asegurando que Nissy también sufrió lo mismo de parte de "una persona muy cercana a la familia". Según su relato, ocurrió todo cuando faltaba la figura paterna, y es que su padre se marchó a Alemania porque le salió trabajo y ella y sus tres hermanos se quedaron con su madre en Marruecos.

"A los 13 o 14 años le dije a esa persona que nunca más me iba a volver a tocar", relató la joven, que también contó que, con 15 años, empezó a salir con uno de sus profesores. Fue justo antes de que sus padres se separaran. "Fue lo mejor que me ha pasado. Era acabar con el sufrimiento de ver a dos personas a las que quieres muchísimo destruyéndose y sin pensar en nosotros", explicó.

Sin embargo, lo que vino después no fue nada mejor. Su madre se enamoró y se fueron a vivir a Fuengirola. "Nos alquiló una casa para nosotros y otro para ella y él solos". Sin embargo, sufrieron una traición por parte de esta pareja de su madre: él se llevó todo su dinero y les dejó sin nada.

Laila ha contado uno de los episodios más duros de su vida, los abusos que recibió con tan solo 8 años 💔 #SecretNoche4 pic.twitter.com/WVQI2eEdjv — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 6, 2022

De eso habló también Nissy, que contó que hubo un momento en el que no se pudieron mantener y volvieron a su país natal, Marruecos. De vuelta a España, se enamoró de un chico de Murcia con el que se fue incluso a vivir, pero el sueño se tornó en pesadilla. "En un año cambió mucho, yo lo pasaba muy mal, lloraba y sentía que no tenía suerte en la vida y que las personas que quería me defraudaban", confesó.