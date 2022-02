Climent reivindica una pujada de l'SMI per a "dignificar" els sous i "dinamitzar" l'economia

Així ho ha manifestat després de la presentació dels informes 'La reducción de la jornada laboral' i 'La innovación territorial para el empleo', al costat del secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, en ser preguntat per si creu que l'aprovació de la Reforma Laboral la setmana passada pot ser un precedent per a la pujada del Salari Mínim Interprofessional.

Climent ha valorat que la Reforma Laboral és "producte de diàleg social" entre els dos sindicats majoritaris i la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i els ha animat a "tornar a asseure's" a la taula per a valorar la pujada de l'SMI.

Segons el conseller, quan s'analitzen totes les pujades del SMI que s'han produït es constata que "els auguris de més atur i menys treball en conjunt ha sigut una fal·làcia". "Tenim més gent treballant, més gent afiliada a la Seguretat Social i menys persones desocupades", ha assegurat.

En tot cas, Climent ha admès que "queda molt per fer" i ha apostat per "treballar per dignificar els sous" perquè "al final, això va a generar economia, si tenim classe mitjana potent no tindrem problemes per a sostindre servicis públics i a més dinamitzar la nostra economia" però "si tenim molta gent que no pot acabar el mes, realment ho passarem malament. I si tenim moltes famílies amb tots els seus membres parats ho passarem malament".

D'aquesta manera, el titular d'Economia Sostenible ha apostat per "treballar per dignificar sous i que la nostra economia vaja dinamitzant-se" i creu que "el Salari Mínim Interprofessional pot ajudar en aquests aspectes", ha conclòs.