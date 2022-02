La Policia sanciona 28 establiments d'oci durant el cap de setmana, sis per incomplir la normativa Covid

D'aquestes 28 sancions, sis s'han proposat per incompliment de la normativa Covid i les altres 22 per infringir la Llei d'Espectacles.

Dins d'aquest mateix dispositiu, en el qual s'han realitzat inspeccions en 191 locals, la Policia adscrita a la Generalitat ha alçat 22 actes a persones que incomplien la normativa Covid.

També ha identificat a 635 persones i ha controlat 411 vehicles. Així mateix, ha realitzat 85 advertiments relacionats amb l'ús de la mascareta, la distància de seguretat i altres motius sanitaris relacionats amb la Covid.

Les actuacions s'emmarquen en un operatiu desenvolupat en col·laboració amb altres forces de seguretat i policies locals, principalment per a la comprovació del compliment de la normativa Covid, tenint en compte l'elevat nombre de contagis. S'han desenvolupat tant en establiments, com en comerços o en via pública.