CCOO exigeix negociar la normativa de creació de l'UME valenciana

En un comunicat, el sindicat demana salvaguardar les competències de cada administració, entitat i servici i "garantir la imprescindible coordinació, eficiència i eficàcia en la resposta de les emergències". També reclama la integració dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS).

El passat 31 de gener, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va traure a informació pública el projecte de decret pel qual es crea l'UVE. Segons la norma, l'UVE dependrà de l'Agència Valenciana per a la Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i en ella s'integrarà el personal del servici de bombers forestals de la Generalitat i la resta de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servicis d'Emergències (SGISE) i del servici de coordinació d'emergències.

No obstant açò, per a CCOO, en cap cas concreta ni pareix contemplar quina seria la participació en l'UVE dels SPEIS de la Comunitat Valenciana. Al seu juí, es crea una estructura que "pareix paral·lela" al marge dels servicis d'emergències que ja existeixen.

Encara que entén que es busca comptar amb mitjans propis per a les emergències, defèn que en cap cas s'hauria d'ometre als servicis ja constituïts que tenen competències en emergències com els SPEIS, que "han d'estar integrats a tots els nivells de l'emergència, des del nivell 0 dels ajuntaments, passant pels plans territorials de nivell 1 de les diputacions i, per descomptat, complementant en els nivells 2 i 3 de les comunitats autònomes i l'Estat".

El sindicat insisteix així en què és indispensable que es definisca la coordinació, eficàcia i eficàcia integrada i completada entre tot el dispositiu d'emergència per a evitar problemes de descoordinació, competències i dispersió de comandament únic de direcció de l'emergència.

"No ens pareix adequat iniciar el tràmit de creació i constitució de l'UVE sense portar aquest assumpte a consulta prèvia de la comissió de coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana per a garantir la participació sindical en la mateixa", subratlla.

Així mateix, CCOO recorda que l'article 18 de la Llei 7/2011 de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, arreplega que s'ha d'informar de tots els projectes de llei, reglaments i qualsevol altra disposició elacionada amb els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament que s'elaboren pels òrgans de l'administració autonòmica, així com quantes disposicions sobre els mateixos s'establisquen pels ajuntaments de la Comunitat.