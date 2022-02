La UV i la UMH promouen una col·lecció de videos de salut amb enfocament de gènere i humor

El projecte, ''¿Cositas de chicas?' apareix en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que se celebra cada 11 de febrer, segons han informat fonts de la institució acadèmica.

La iniciativa reivindica i aprofundeix en la perspectiva de gènere tant en l'assistència com en la investigació biomèdiques per a "evidenciar les diferències i similituds entre homes i dones en l'abordatge de les malalties i del dolor, tant a nivell biològic com a psicosocial".

Sobre aquest tema, la professora de la Universitat Miguel Hernández i metgessa farmacòloga clínica en l'Hospital Dr. Balmis, col·laboradora del projecte, Ana Peiró, ha assenyalat que en la investigació biomèdica és també crucial incorporar aquesta perspectiva per a promoure l'equitat en salut".

Així, en el primer vídeo de la sèrie, tres expertes aborden el dolor del puerperi, com afecten els cicles menstruals a la vida diària i els canvis experimentats durant la menopausa. En aquesta peça, que ha comptat amb l'assessorament d'Irene Aterido, sociòloga i sexóloga, Marie Gombert, doctoranda de la Universitat de València, emfatitza la necessitat de parar atenció als ritmes biològics i com aquests condicionen la vista, l'olfacte, la força o la digestió, entre altres qüestions.

"Els temes es tracten utilitzant l'humor per a trencar falses creences com, per exemple, la idea que la dona ha de resignar-se a experimentar dolor en qualsevol de les fases vitals per les quals passa", afig la pediatra de l'Hospital Dr. Balmis, Amparo Ausina.

Un altre dels vídeos de la col·lecció, que compta amb la col·laboració de Nuria Gregori-Flor, infermera antropòloga i especialista en intersexualidades en l'Hospital General Universitari d'Elx i en l'organització DSD Kaleidos, aborda la dualitat en els gèneres i l'enriqueix amb altres realitats més enllà del masculí i el femení.

Una tercera peça audiovisual, amb l'assessorament del cardiòleg del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars de l'Institut de Salut Carlos III i conseller de la Societat Europea de Cardiologia Héctor Bueno se centra en la invisibilitat de les dones en les investigacions de malalties cardiovasculars, que històricament s'ha centrat en la simptomatologia dels infarts dels homes (l'anomenada Síndrome de Yentl).

La col·lecció audiovisual, que compta amb finançament del Programa Difon de la Universitat Miguel Hernández, s'alinea amb l'estratègia del sistema sanitari valencià que promou l'abordatge integral de la salut de les dones i els homes des de la seua diferència biològica i psicosocial, així com la prevenció de biaixos de gènere.

INVESTIGACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

En aquest sentit, l'Hospital General Universitari Dr. Balmis d'Alacant acollirà l'11 de febrer, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, una jornada sobre investigació amb perspectiva de gènere.

L'acte comptarà amb la participació de persones expertes del món acadèmic i dels centres d'investigació valencians, que abordaran les diferències de gènere en qüestions com a tabaquisme, COVID-19, fertilitat, addiccions, malalties neurodegeneratives, neonatologia, diabetis, càncer o malalties autoimmunitàries.