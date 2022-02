Isa Pantoja, sobre Kiko Rivera: "Si hubiera venido a mi casa, habría hablado con él porque es mi hermano"

Las duras declaraciones que Kiko Rivera hizo acerca de su hermana, Isa Pantoja, han abierto aún más la brecha existente entre ellos. Después de que el DJ asegurase que no sentía que la joven fuese su hermana, Kiko tuvo que retractarse al verse privado de participar en Secret Story, donde iba a pasar algunos días con los concursantes del reality.

El programa de Ana Rosa ha contado los detalles de la disculpa de Kiko, quien ha asegurado que todo fue fruto de "un calentón". Sin embargo, Alessandro Lecquio, que siempre se ha mostrado muy crítico con las actitudes del DJ, ha sentenciado: "La entrevista fue muy miserable y esto es un intento de justificarla, no de pedir perdón".

"Un calentón es decir algo inapropiado en la tensión de un debate. Pero en una entrevista pactada con un medio escrito no hay calentón posible y más cuando tienes la posibilidad de rectificar antes de que se publique. Así que, que se vaya a freír espárragos", ha criticado el conde. Los colaboradores del programa se han mostrado de acuerdo en que el perdón del DJ no parece creíble.

El matinal también ha contado con la intervención de Isa Pantoja que, a través de una videollamada, ha dejado claro que, aunque le ha costado "asimilarlo", tiene claro que su hermano no la quiere. "Todo lo que ha dicho, para mí, es nulo porque no me creo su perdón", ha señalado Isa. "Desde que da la entrevista hasta que se publica hay unos días en los que él puede pensar: 'quizás me he pasado, voy a pedirle perdón a Isa', y no lo hace. Es cuando sale la entrevista y se le echa todo el mundo encima y, lejos de echarse un poquito para atrás, se reitera en las redes sociales diciendo 'ole mi entrevista, id a comprarla y si no os gusta no la leáis'", ha señalado la joven.

"Cuando le rescinden la participación en Secret Story es cuando escribe en su Instagram que quizá no lo tenía que haber dicho. Básicamente, echando la culpa a la revista. Creo que la revista le dio un toque diciéndole que aclarase el asunto o no tendría la remuneración y es cuando entra en Sálvame. Si no hubiera hecho esa intervención en Sálvame, posiblemente no habría cobrado lo de la revista", ha apuntado Isa Pantoja.

Isa ha vuelto a dejar claro que habría cogido el teléfono a su hermano y también le habría abierto la puerta si hubiera ido a su casa: "Si él hubiera venido yo habría hablado con él porque, además, sabe que sigue siendo mi hermano y no se me quita de un día para otro. Precisamente, por ser mi hermano, claro que le puedo perdonar".

Joaquín Prat, por su parte, ha reiterado su apoyo a la joven: "Kiko ya destrozó a Isabel Pantoja en La herencia envenenada. Creo que Isa no se merece esto porque ella siempre ha sacado la cara por su familia y lo que ha hecho ha sido defenderse de las cosas que le hemos puesto aquí que decía su hermano de ella. Es más, es que yo lo he visto. Me acuerdo perfectamente del día que tu hermano se sentó a tu lado en este plató. Tú le quieres, te derrites por él. Ahora ya no sé, pero en aquel momento sí y resulta que él se despacha con esto".

La joven también ha tenido unas palabras para su cuñada, Irene Rosales, quien ha pedido respeto para Kiko, argumentando que no se le puede lapidar por las declaraciones acerca de Isa, a lo que esta ha respondido: "No hago responsable a Irene de lo que dice mi hermano. Sé que se ha manifestado y que, públicamente, tiene que estar al lado de su marido, pero cuando se traspasan ciertas líneas, hay que dar un pasito al frente. Igual que cuando han sacado infidelidades de su marido o posibles recaídas ella lo ha dado, en esta ocasión yo lo he echado de menos".

"Creo que si no tienes argumentos para mostrarme un poquito de empatía públicamente, mejor no hagas declaraciones apoyándolo porque ella no tiene obligación de entrar en Viva la vida, puesto que ya no trabaja ahí. Es más, se fue por no tener que dar explicaciones por temas que podrían ser incómodos para ella. Yo pienso que está más preocupada por desmentir los rumores de crisis en su matrimonio que por tenderme una mano públicamente".