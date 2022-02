Podemos plantea subir los impuestos a quien gane más de 120.000 euros: "Sin justicia fiscal no tendremos democracia"

Unidas Podemos aspira a que la reforma fiscal que el Gobierno ha prometido poner en marcha durante la legislatura incluya una subida del IRPF para las rentas anuales superiores a los 120.000 euros anuales. Así lo plantea el documento de medidas impositivas que presentó este lunes el partido morado en un acto realizado en Madrid, un documento en el que también están incluidas dos medidas adelantadas por 20minutos: un impuesto a las grandes fortunas, por una parte, y otro tributo destinado a gravar específicamente a las compañías eléctricas.

Con el evento de este lunes, Unidas Podemos busca tomar posiciones ante un debate que se presume inminente en el seno del Gobierno, ya que lo previsto es que, durante el mes de febrero, el comité de expertos elegido por el Ministerio de Hacienda entregue su informe de recomendaciones para la reforma fiscal. Los morados aspiran a que esa "siempre pospuesta reforma" tenga la suficiente profundidad para considerarse estructural, y por eso quieren abrir un debate que consideran "crucial" para lo que queda de legislatura, en palabras del responsable de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

"Tener un Estado del bienestar como el de los países nórdicos es posible, pero para eso España tiene que tener un sistema tributario como el de esos países: no se puede tener una cosa sin la otra", planteó en este sentido Álvarez, que estuvo acompañado por las ministras moradas Ione Belarra e Irene Montero, así como por el líder del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado, y por la abogada responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz. Para Podemos, ahora "es el momento" de acometer esta reforma fiscal, habida cuenta de que en 2022 España "va a crecer al 5%" tras dos años, 2020 y 2021, en los que Álvarez reconoció que "no era fácil" poner en marcha un cambio del sistema impositivo por la pandemia.

En este sentido, Belarra también hizo hincapié en que los servicios públicos no podrán financiarse sin una mayor recaudación de impuestos, especialmente cuando se agote la inversión de los fondos europeos. "No podemos hablar de democracia real sin justicia fiscal, sin justicia fiscal no hay justicia social", sostuvo la ministra de Derechos Sociales, que aseguró que, sin esos servicios públicos, no existe "una democracia digna de tal nombre". "Si queremos que haya democracia real necesitamos que el hijo de un trabajador del metal de Cádiz pueda tener acceso a las mejores universidades o la mejor sanidad, y todo eso se hace con impuestos", planteó.

En este sentido, Belarra recordó que, en EEUU, "durante el mandato de Roosevelt" -entre 1929 y 1945- "el impuesto sobre la renta llegó a rondar el 94% para los ingresos por encima de 200.000 dólares de entonces". "Si esto fue posible en el paraíso neoliberal que para muchos es EEUU, significa que España tiene mucho margen de mejora", señaló la dirigente. La propuesta de Podemos no es tan radical, y únicamente contempla que "las rentas entre 120.000 y 150.000 euros anuales pagarían un 48% frente al 45% actual; las rentas entre 150.000 y 300.000 pagarían el 50% frente al 45% actual y, por último, las rentas superiores a los 300.000 euros tendrían un tipo de gravamen del 52%, volviendo a una tarifa similar a la que existía antes de la reforma del 2015 del PP".

