El 85% dels valencians considera important que els establiments d'hoteleria realitzen una gestió sostenible

Aquest estudi analitza la importància del reciclatge d'envasos de vidre en el sector hosteler i el compromís ciutadà amb hàbits responsables, segons han informat les dos entitats en un comunicat. Així mateix, assenyala que el 82 per cent dels enquestats escolliria abans un establiment d'hoteleria compromès amb la sostenibilitat que un altre que no ho fora. En aquest sentit, precisen que entre dos establiments i a igualtat de condicions es decantaria pel local més compromès amb la sostenibilitat.

El sondeig, titulat 'Valoració dels hàbits de reciclatge en hotels, restaurants i cafeteries', conclou que la gestió sostenible dels recursos està entre els aspectes que més valoren els valencians a l'hora d'escollir un establiment d'hoteleria.

Els enquestats han assenyalat que els aspectes més rellevants perquè un local siga responsable amb el medi ambient són l'ús sostenible de recursos com l'aigua o l'energia (72,4%), el reciclatge de residus (65%) o la compra de productes a proveïdors propers (60,2%).

Preguntats per temes aliens a la sostenibilitat, els participants en el sondeig parlen del preu (67,5%), el servici (64,7%), l'oferta gastronòmica (57%) i l'ambient (44,5%).

D'altra banda, l'estudi sosté que només la meitat dels enquestats (49,1%) estaria disposat a pagar un increment en el preu dels productes d'un establiment d'hoteleria compromès mediambientalment.

Respecte a les possibles solucions per a millorar els resultats de recollida de residus, el 79,3 per cent dels enquestats estaria d'acord a incloure, en les ordenances municipals, l'obligatorietat de separar els residus generats en els locals HORECA i els mecanismes per a verificar el seu compliment.

Sobre les mesures per a incrementar els volums de recollida selectiva d'envasos de vidre, els joves (de 18 a 35 anys) es decanten més per una legislació més restrictiva (37%), mentre que els majors de 65 anys advoquen per una major implicació per part dels consumidors (39%).

CANVI CLIMÀTIC I RECICLATGE

L'estudi també apunta que els valencians estan "molt conscienciats" amb els reptes associats al canvi climàtic i amb l'economia circular. Així, el 91,8 per cent considera que el canvi climàtic és un problema important o molt important. En aquest cas, són les dones i els majors de 51 anys els que demostren un major nivell de conscienciació.

A més, el 96,8 per cent dels entrevistats opina que el reciclatge és un procés beneficiós per al medi ambient i el 84,1% assegura reciclar sempre o la majoria de les vegades. En aquest punt les persones majors són de nou les que demostren un major nivell de compromís. En concret, el 63 per cent dels majors de 65 anys assegura reciclar sempre enfront del 31,3 per cent dels joves d'entre 18 i 35 anys.

L'estudi 'Valoració dels hàbits de reciclatge en hotels, restaurants i cafeteries', ha sigut desenvolupat per Ecovidrio i Avacu a partir de 503 enquestes realitzades a la Comunitat Valenciana al llarg del tercer trimestre de 2021.

Del total d'enquestats, el 44,6 per cent correspon a homes i el 55,4 per cent a dones. Així mateix, el 10,14 per cent es troba en la franja d'edat compresa entre els 18 i els 35 anys; el 26,04 per cent entre els 36 i els 50 anys; el 40,16 per cent entre els 51 i els 65 anys; i el 23,66 per cent té més de 65 anys.

RECICLATGE DE VIDRE

En 2020, els ciutadans de la Comunitat Valenciana van reciclar fins a 84.043 tones de residus d'envasos de vidre, una xifra que suposa 16,6 quilograms per habitant. Amb més de 25.993 contenidors, en aquesta autonomia es compta amb un iglú de reciclatge de vidre per cada 195 habitants.