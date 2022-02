Sofía Vergara muestra la cicatriz que le ha dejado el cáncer de tiroides: "Hoy puedo llamarme superviviente"

Sofía Vergara no se olvida de un percance de salud que le cambió radicalmente la vida. En el pasado, la actriz tuvo cáncer de tiroides del que afortunadamente se recuperó satisfactoriamente, pero eso no implica que no recuerde las consecuencias que tuvo en su cuerpo.

Por eso, la colombiana, de 49 años, ha publicado en las redes sociales una fotografía con la cicatriz que le dejó en su día la operación del cáncer.

Lo hace acompañado de un sincero texto en el que habla abiertamente de la enfermedad. "A los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo rutinario. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, de cirugía. Hoy puedo llamarme superviviente de cáncer", dicta la intérprete en su publicación.

Sobre la fotografía que acompaña al texto, escribe: "Esta fue mi primera clase de interpretación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces", relata.

Para terminar, aconseja los chequeos correspondientes, algo que para este tipo de enfermedades es esencial. "Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir que la prevención es muy importante. Programe su chequeo anual para este año, si aún no lo ha hecho", agrega la actriz.