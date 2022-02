La UV convoca 25 beques per a l'empleabilitat de l'alumnat i persones titulades amb discapacitat

En col·laboració amb Banc Santander, el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, a través d'UVocupació, engega, per tercer any consecutiu, una iniciativa d'èxit que s'inclou en la gestió del servei d'orientació laboral i professional exclusiu per a persones amb discapacitat d'UVocupació, que va aconseguir el passat any la inserció laboral de 43 universitaris i universitàries.

"Capacitas conjumina dos grans apostes educatives de la UV, que sosté encara més fermament davant la situació creada per la pandèmia de la covid-19: la inserció professional de les persones amb discapacitat, sent la UV la universitat presencial amb més alumnat amb discapacitat matriculat a Espanya (més d'un miler) i l'única institució pública valenciana que disposa d'un servici exclusiu d'ocupació dedicada al seu alumnat, titulades i titulats universitaris que compten amb un certificat de discapacitat", expliquen des d'UVocupació.

Capacitas 2022 reprèn l'objectiu principal del programa, consistent en la millora de l'empleabilitat d'universitaris i universitàries mitjançant l'adquisició de competències, ferramentes i recursos que els servisquen de suport per a aconseguir, autònomament, una ocupació de qualitat, concorde a la seua formació acadèmica i experiència laboral; a més d'impulsar la inserció professional a través d'itineraris d'assessorament laboral, accions formatives i speed networking amb entitats.

Les persones participants en el programa rebran sessions de coaching individual; assistiran a un taller grupal sobre habilitats personals per a l'empleabilitat i a una formació sobre xarxes socials, eixides professionals, comunicació efectiva i competències digitals bàsiques per a incrementar la productivitat; i tindran l'oportunitat de formar part d'un speed networking amb empreses i entitats davant les quals podran presentar la seua candidatura en entrevistes curtes i donar visibilitat al seu talent.

El programa s'oferirà en modalitat online, si bé es podrà celebrar alguna activitat de manera presencial. Capacitas està dirigit l'alumnat i persones titulades universitàries amb certificat de discapacitat major o igual al 33%. El període d'inscripció estarà obert fins al dia 24 de febrer inclòs. Tota la informació sobre les bases i el procediment per a inscriure's està disponible en el lloc web específic del programa (