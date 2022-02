Elena Furiase revela que ha tenido ansiedad por estar embarazada y dar positivo en coronavirus

Aunque es obvio que ha tenido multitud de precauciones debido a su estado, lo cierto es que el coronavirus ha entrado en casa de Elena Furiase. Lo ha hecho, eso sí, solo en su caso. Pero ello no ha evitado que, mirando su vientre incipiente y el test a la vez haya experimentado un extrañamiento y un pequeño pavor por la combinación del miedo al Covid y ese miedo continuado que da ser madre.

La hija de Lolita Flores, de 33 años (soplará una vela más dentro de un mes), ha hecho partícipes a sus seguidores de Instagram, donde tiene cerca de 550.000 fans, de cómo lleva el confinamiento y de qué manera se encuentra tanto física como anímicamente desde que anunciase que había dado positivo.

Ya ha comentado que ha pasado por diversas etapas con variedad de síntomas, con especial atención a una quemadura en los labios ("Es lo que peor llevo", aseguró), aunque a grandes rasgos ya ha declarado que se encuentra "bien". Tanto ella como su marido, Gonzalo Sierra, creen que fue el pequeño de la casa, Noah, quien le pegó el virus, pero tanto padre como primogénito se han hecho sendos test PCR y han dado negativo.

Furiase ha reconocido que ella ha padecido desde dolor de garganta hasta jaquecas, una sensación de nariz taponada similar a falta de respiración y un ahogo que son, también, síntomas que le han dado algo de miedo. "Reconozco que anoche tuve algo de ansiedad... Pensé que me estaba ahogando. Pero no. Respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres", ha comentado en sus stories para tranquilizar a los fans.

La actual reportera de Aquí la tierra ha explicado que le están haciendo "un seguimiento" tanto su médico como su ginecóloga para mayor seguridad, sobre todo de cara a futuras secuelas en el bebé. Por ahora, ha asegurado, "no hay problema, ni riesgo, y todo va genial", así como señala que no es posible que se haya contagiado de su madre, quien también ha dado positivo, porque hacía 15 días que no la veía. "Os iré contando en el diario de una embarazada con Ómicron cómo va todo evolucionando", ha finalizado.