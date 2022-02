Las dotes paranormales de cada signo del zodiaco

Esta semana veremos qué postura o actitud tienen cada uno de los doce signos del Zodiaco con respecto a lo que se conoce como dotes o aptitudes paranormales, así como también con relación a la parapsicología, el mundo esotérico, la magia o alquimia y muchas otras cosas que forman una parte muy importante del mundo actual y por lo general son rechazadas, o en el mejor de los casos cuestionadas, tanto por científicos como por las religiones más importantes y respetadas. Como vivenciaría esto cada signo.

Aries

Este signo realista, práctico y suspicaz, que vive el presente y solo cree en lo científico y demostrado es probable que en la inmensa mayoría de los casos rechace de plano esta clase de asuntos o en el mejor de los casos tenga una postura muy crítica hacia ellos, considerando todo eso como un engaño o una superstición para sacar el dinero a la gente. Sin embargo en los pocos casos que de verdad se interesen por ello pondrán en ello toda la pasión y si creen en su realidad lo defenderán con el mayor ardor.

Tauro

Aquí estaríamos ante el contrapunto de este tipo de asuntos, un signo de personalidad altamente sensata y realista, pragmática y apegada a los asuntos mundanos y concretos. Solo cree en lo demostrado y consolidado por el tiempo y la ciencia, muy prudente y cauteloso ante todas las novedades y rarezas, siempre tiene los pies en la tierra. Cuando sienta interés por estos asuntos los investigará o estudiará con mentalidad de científico y tratando de buscar en ellos donde estaría el punto de sensatez y lógica.

Estamos ante una personalidad fría, intelectual y escéptica, poco o nada dado a las creencias y supersticiones de las que se distancia claramente. Sin embargo su punto flaco está en su inmensa curiosidad, su anhelo de descubrir nuevos mundos y realidades, de ampliar sus conocimientos. Su mente es claramente racional y científica pero también es flexible y abierta a todo. Por ello si se interesa por lo paranormal o esotérico lo investigará y experimentará e incluso podría llegar a escribir libros sobre todo ello.

Cáncer

Estos nativos de fecunda imaginación, ensoñación y sensibilidad sienten un atracción natural por todas las formas de espiritualidad y por supuesto también por el mundo esotérico, lo paranormal y todo lo que hoy en día se conocería como la “Nueva Era” pero el problema es que tienen gran riesgo de caer en supersticiones y en las garras de charlatanes y milagreros o incluso de brujos y estafadores. Muchos ocultistas, videntes, médiums y representantes o estudiosos de lo paranormal nacieron en este signo.

Leo

Aquí estaríamos ante una de las personalidades dotadas de una mente más objetiva y con un claro deseo de vivir y triunfar en este mundo terráqueo y no en otros mundos paralelos por los que no se interesa. Pero en el caso de que sí se apasione por estos asuntos, lo que siempre es muy excepcional, entonces no solo los estudiará, investigará y experimentará a fondo sino que luchará por convertirse en el mejor, el más sabio y más experto, también el más famoso y el más reconocido socialmente, toda una autoridad.

Virgo

Nos hallamos ante uno de los mayores intelectuales del Zodiaco, con una mentalidad de científico, realismo, racionalismo y sobre todo gran sentido crítico y amor al detalle. Por todo ello está muy distanciado y escéptico ante los asuntos paranormales, las ciencias ocultas y las paraciencias, pero al mismo tiempo su vocación de sabio, científico e investigador también le puede llevar a interesarse por ello e investigarlo, buscar pruebas para confirmar o negar estos asuntos o también escribir libros sobre estos asuntos.

Libra

La cabeza domina sobre el corazón en estas personas dulces y amables por fuera pero racionales por dentro, pero su inteligencia no es radical o sectaria sino que se abre a todas las posibilidades, no afirma rotundamente nada ni tampoco descarta nada. Suele ser escéptico sobre lo paranormal pero a la vez deja una puerta abierta. Grandes ocultistas nacieron en este signo y buscaron explicar y entender estos fenómenos mediante la razón y la investigación, y descubrir la armonía espiritualidad que encerrarían.

Escorpio

Sin lugar a dudas este sería el signo más apasionado por todos estos asuntos debido a su pasión por desentrañar los grandes misterios de la vida y la muerte, de adentrarse en el abismo de lo desconocido y experimentar con cosas que a otros les causaría temor. No solo le apasionan los fenómenos paranormales sino que a veces lo buscan y tratan de provocarlo de un modo u otro. Investigan apasionadamente sobre la muerte y el más allá, Dios y el diablo, las fuerzas del bien y del mal, la magia o la hechicería.

Sagitario

La mente abierta, optimista y expansiva de estos nativos les lleva a interesarse por todo tipo de cosas y entre ellas también el mundo de lo paranormal, el ocultismo, la magia y muchas otras paraciencias a las que vivencia como otras formas paralelas o complementarias del inmenso mundo espiritual. Muchos de estos nativos poseen una gran intuición natural que en algunos casos puede convertirse en un verdadero don profético. Siente lo paranormal como una evidencia de que hay “algo” más allá de la vida.

Capricornio

De personalidad profundamente realista, pragmática, sensata y reflexiva, estaría muy alejado de las sutilezas espirituales y más aún de los fenómenos paranormales. Se apoya solo en lo científico y lo demostrado. Pero si se interesa por lo paranormal, el ocultismo, magia y otros asuntos afines a menudo sería por ver cómo pueden ayudarle estas cosas a conseguir el poder o el éxito material y social. Asimismo teme a lo desconocido y todo lo que se sale de su visión ordenada, racionalista del mundo y la vida.

Acuario

Estos nativos se interesan por todo lo que es diferente y contracorriente, y sienten atracción natural por los fenómenos paranormales, las ciencias ocultas, la magia o alquimia y especialmente por la videncia y la astrología. Grandes representantes de estos asuntos han nacido en este signo así como clarividentes, profetas, canalizadores de mensajes del más allá o de la Virgen, en general todos aquellos que nos informan de cómo será el futuro del mundo o de nuestra vida. Se sienten diferentes a los demás.

Piscis

Este es el signo más espiritual y evolucionado de los doce y sus nativos sienten de forma instintiva una gran atracción natural por los fenómenos paranormales, las ciencias ocultas, el espiritismo, la magia, y todas las investigaciones sobre el más allá. Consideran todo esto como formando parte del amplio universo espiritual. También encontramos en este signo a muchos médiums, videntes, astrólogos, investigadores o practicantes del mundo esotérico. Piensan y sienten todo más con el corazón que con la cabeza.