Unidas Podemos abre la pugna fiscal con Sánchez y propone un impuesto extraordinario a las eléctricas

Una vez aprobada de manera definitiva, aunque no sin problemas, la reforma laboral, el ala del Gobierno de Unidas Podemos comienza a tomar posiciones para la que será una de las principales batallas dentro de la coalición en la primera mitad del 2022: la reforma fiscal. Lo previsto es que esa revisión del sistema impositivo se produzca en los próximos meses, y los morados exigen que en la misma estén incluidas dos medidas muy simbólicas: un impuesto a las grandes fortunas, por una parte, y otro tributo destinado a gravar específicamente a las compañías eléctricas.

Esas dos serán algunas de las propuestas que los morados anunciarán este lunes en un acto convocado bajo el elocuente título "Tax the Rich. Equilibrar la balanza fiscal". En ese evento, varios de los pesos pesados de Podemos discutirán sobre la reforma del sistema impositivo: estarán presentes las números uno y dos de Podemos, las ministras Ione Belarra e Irene Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; la dirigente de Oxfam Susana Ruiz y el presidente del sindicato de técnicos de hacienda Gestha, Carlos Cruzado.

La medida relativa a las eléctricas es sencilla en su formulación: se trataría de establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo que pagan estas empresas en el impuesto de sociedades, lo que supondría situarlo –nominalmente– en el 35% de sus beneficios. La propuesta de Podemos es que esta medida sea de carácter temporal y se ponga en marcha por un periodo inicial de cinco años, prorrogable en sendos periodos de duración similar. "Esta recaudación se destinaría específicamente a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz", señala el texto de la medida, al que ha accedido 20minutos.

Los morados aseguran que esta propuesta es necesaria "de cara a ayudar a los consumidores en el proceso de transición energética". Y el paquete de fiscalidad "verde" que plantean incluye otras dos medidas, en este caso de bajada de impuestos, para favorecer esa transición ecológica. Por un lado, se propone la reducción del impuesto de matriculación y el impuesto de circulación –este último, de competencia municipal– a los coches híbridos y eléctricos. Por otro, Podemos plantea desgravaciones en el IRPF por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% procedente de fuentes renovables.

Impuesto a las grandes fortunas

Estas tres medidas fiscales relativas al ámbito de la energía supondrían, según los cálculos de Podemos, un incremento en la recaudación fiscal del Estado de 1.500 millones de euros. La cifra, no obstante, se queda muy corta si se compara con los hasta 10.000 millones que, siempre según los morados, podrían obtenerse de establecer un impuesto de grandes fortunas que sustituya el actual impuesto sobre el patrimonio, que en algunas comunidades –como Madrid– en la práctica no se aplica.

Esa tasa sobre las grandes fortunas se aplicaría únicamente a las personas con patrimonios por encima del millón de euros, sin contar la vivienda habitual hasta un valor máximo de 400.000 euros. Quienes tengan bienes entre un millón de euros –descontado su domicilio– y los diez millones de euros pagarían un 2%, es decir, un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 200.000. Para quienes tengan un patrimonio superior a los diez millones de euros pero inferior a los 50 millones, el gravamen sería del 2,5%, es decir, de entre 250.000 y 1.250.000 euros.

Entre 50 y 100 millones de euros de patrimonio estarían sujetos a un impuesto del 3%(tres millones de euros como máximo). Y, para quienes tengan a partir de 100 millones de euros de patrimonio, la tasa a aplicar, según la propuesta de Podemos, sería del 3,5%. El impuesto no podría ser bonificado por parte de las autonomías, para evitar los mismos problemas que adolece el actual tributo de patrimonio.

Un debate inminente

La presentación del paquete fiscal que propone Podemos se produce en un momento en el que todos los actores políticos están tomando posiciones para un debate que promete ser duro y complicado dentro del Gobierno. Pese a la presión de los morados, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha ido retrasando la reforma fiscal para esperar a que se pronunciara sobre la misma el comité de expertos seleccionado por el Ejecutivo en 2021. Lo consiguió en la negociación de los últimos Presupuestos Generales del Estado, donde apenas se hicieron unos retoques en el sistema fiscal. Pero lo previsto es que ese comité de expertos presente su informe este mes de febrero, por lo que el debate va a volver sí o sí al primer plano de la actualidad en las próximas semanas.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, se pronunció al respecto hace unas semanas en el acto que celebró junto al economista francés Thomas Piketty. En ese evento, una Díaz más contundente de lo que acostumbra cargó contra la "deserción fiscal" de los "hiperricos" y se mostró partidaria de una reforma fiscal para garantizar que los más acaudalados pagan lo que deben. "No hay nada que interceda más en la vida de los seres humanos que los impuestos, no hay proceso ni proyecto social de igualación y emancipación sin progresividad fiscal y sin un Estado social fuerte" y, en definitiva, "no hay igualdad sin impuestos", declaró la vicepresidenta del Gobierno.